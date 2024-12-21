У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі

Технології&Авто
48
У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі
У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі, Фото: Swissinfo
Найкрутіша у світі канатна дорога, що з’єднує швейцарські села Штехельберг і Мюррен у Бернських горах, почала приймати пасажирів.
Про це повідомляє Swissinfo.
Читайте також
Подорож крутими скелями Мюрренфлу з нахилом у 159,4% займає лише чотири хвилини.

Особливості канатної дороги

Канатна дорога піднімається на 775 метрів вгору по трасі довжиною у майже 1 194 метри. Кожна з двох кабін канатної дороги може вмістити до 85 пасажирів.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

У компанії Schilthornbahn AG заявили, що канатна дорога може переміщати 800 людей на годину, коли працює на повну потужність.
Через крутий нахил кабіни висять на 11-метрових «рукавах». Їхня швидкістю руху становить 7 метрів за секунду, і працюють вони автоматично і без будь-якого персоналу.
Читайте також
Камери та датчики забезпечують постійний моніторинг.
Загалом проєкт передбачає будівництво нової системи канатної дороги з трьома секціями, кожна з яких має по дві кабіни.

Вартість проєкту та плани щодо завершення

Це усуне потребу в пересадках, скоротивши час у дорозі з 32 хвилин до трохи більше ніж 18 хвилин.
Читайте також
Schilthornbahn AG оцінює вартість проєкту від 90 до 100 мільйонів швейцарських франків (100−112 мільйонів доларів США).
Очікується, що проєкт буде завершено до весни 2026 року.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.