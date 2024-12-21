У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі — Finance.ua

У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі, Фото: Swissinfo

Найкрутіша у світі канатна дорога, що з’єднує швейцарські села Штехельберг і Мюррен у Бернських горах, почала приймати пасажирів.

Про це повідомляє Swissinfo.

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Подорож крутими скелями Мюрренфлу з нахилом у 159,4% займає лише чотири хвилини.

Особливості канатної дороги

Канатна дорога піднімається на 775 метрів вгору по трасі довжиною у майже 1 194 метри. Кожна з двох кабін канатної дороги може вмістити до 85 пасажирів.

У компанії Schilthornbahn AG заявили, що канатна дорога може переміщати 800 людей на годину, коли працює на повну потужність.

Через крутий нахил кабіни висять на 11-метрових «рукавах». Їхня швидкістю руху становить 7 метрів за секунду, і працюють вони автоматично і без будь-якого персоналу.

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Камери та датчики забезпечують постійний моніторинг.

Загалом проєкт передбачає будівництво нової системи канатної дороги з трьома секціями, кожна з яких має по дві кабіни.

Вартість проєкту та плани щодо завершення

Це усуне потребу в пересадках, скоротивши час у дорозі з 32 хвилин до трохи більше ніж 18 хвилин.

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Schilthornbahn AG оцінює вартість проєкту від 90 до 100 мільйонів швейцарських франків (100−112 мільйонів доларів США).

Очікується, що проєкт буде завершено до весни 2026 року.

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