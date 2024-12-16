Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів — Finance.ua
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Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів

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Швейцарія хоче оновити свою мережу застарілих ядерних укриттів.
Про це агентству Reuters розповів командувач цивільним захистом швейцарського кантону Во Луї-Анрі Деларажаз, передає «Європейська правда».
Як зазначило агентство, завдяки закону 1963 року Швейцарія може надати кожному з 9 млн її мешканців, включно із іноземцями та біженцями, гарантовано місце в бункері, що захищає від бомб та ядерної радіації.
«У найближчі роки (Швейцарська) Конфедерація хоче усунути деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття», — розповів Деларажаз.
У жовтні уряд розпочав консультації з метою забезпечення «стійкості Швейцарії у випадку збройного конфлікту» і планує модернізувати старі споруди за 220 мільйонів швейцарських франків ($250 млн).
«Це не означає, що ми готуємося до конфлікту — це не є меседжем — але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх у належному стані та забезпечувати їхню функціональність», — зауважив він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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