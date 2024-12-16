Уряд Швейцарії відмовився вводити податок для супербагатих — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Швейцарії відмовився вводити податок для супербагатих

Світ
33
Уряд Швейцарії відмовився вводити податок для супербагатих
Уряд Швейцарії відмовився вводити податок для супербагатих
Уряд Швейцарії відхилив пропозицію підвищити податки на спадщину для надбагатих людей, що зменшило шанси на ухвалення цього рішення на загальнонаціональному голосуванні.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
Уряд відреагував на пропозицію політичної групи «Молоді соціалісти».
Читайте також
На початку цього року політична група «Молоді соціалісти» запропонувала запровадити 50-відсотковий податок на спадщину в розмірі понад 50 мільйонів франків (56 мільйонів доларів США), щоб зібрати кошти на боротьбу зі зміною клімату. Уряд відхилив цю пропозицію.
Уряд пояснив, що вищі податки зашкодять репутації країни і потенційно коштуватимуть більше, ніж отримані доходи.
«Молодим соціалістам» вдалося зібрати понад 100 тисяч підписів, що є необхідною умовою для проведення референдуму з цього питання. Однак їхня пропозиція також викликала численні попередження мультимільйонерів і мільярдерів, які володіють бізнесами, про те, що вони переїдуть з країни, якщо оподаткування буде запроваджено.
Посилаючись на дослідження податкових органів, уряд заявив, що новий податок може зібрати понад 4 мільярди франків. Але, за його оцінками, понад три чверті потенційних податкових надходжень буде втрачено, оскільки ті, кого це торкнеться, покинуть Швейцарію.
Відтік заможних резидентів також вплине на інші податки на прибуток і багатство, що погіршить становище держави.
Читайте також
«Ініціатива може призвести до скорочення доходів федерального уряду і, особливо, кантонів і муніципалітетів. Це також може завадити реалізації намічених ініціатив у сфері захисту клімату», — заявили в уряді.
Пропозиція була зроблена в рамках швейцарської системи прямої демократії, і уряд мав можливість відхилити або підтримати її.
Остаточне рішення буде прийнято виборцями під час голосування, яке ще не заплановане.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.