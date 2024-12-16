Уряд Швейцарії відмовився вводити податок для супербагатих — Finance.ua

Уряд Швейцарії відмовився вводити податок для супербагатих Сьогодні 18:00 — Світ

Уряд Швейцарії відмовився вводити податок для супербагатих

Уряд Швейцарії відхилив пропозицію підвищити податки на спадщину для надбагатих людей, що зменшило шанси на ухвалення цього рішення на загальнонаціональному голосуванні.

Про це повідомило агентство Bloomberg

Уряд відреагував на пропозицію політичної групи «Молоді соціалісти».

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На початку цього року політична група «Молоді соціалісти» запропонувала запровадити 50-відсотковий податок на спадщину в розмірі понад 50 мільйонів франків (56 мільйонів доларів США), щоб зібрати кошти на боротьбу зі зміною клімату. Уряд відхилив цю пропозицію.

Уряд пояснив, що вищі податки зашкодять репутації країни і потенційно коштуватимуть більше, ніж отримані доходи.

«Молодим соціалістам» вдалося зібрати понад 100 тисяч підписів, що є необхідною умовою для проведення референдуму з цього питання. Однак їхня пропозиція також викликала численні попередження мультимільйонерів і мільярдерів, які володіють бізнесами, про те, що вони переїдуть з країни, якщо оподаткування буде запроваджено.

Посилаючись на дослідження податкових органів, уряд заявив, що новий податок може зібрати понад 4 мільярди франків. Але, за його оцінками, понад три чверті потенційних податкових надходжень буде втрачено, оскільки ті, кого це торкнеться, покинуть Швейцарію.

Відтік заможних резидентів також вплине на інші податки на прибуток і багатство, що погіршить становище держави.

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«Ініціатива може призвести до скорочення доходів федерального уряду і, особливо, кантонів і муніципалітетів. Це також може завадити реалізації намічених ініціатив у сфері захисту клімату», — заявили в уряді.

Пропозиція була зроблена в рамках швейцарської системи прямої демократії, і уряд мав можливість відхилити або підтримати її.

Остаточне рішення буде прийнято виборцями під час голосування, яке ще не заплановане.

Європейська правда За матеріалами:

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