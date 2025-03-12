У Швейцарії падає експорт зброї через заборону на перепродаж в Україну — Finance.ua
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У Швейцарії падає експорт зброї через заборону на перепродаж в Україну

Світ
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У Швейцарії падає експорт зброї через заборону на перепродаж в Україну
У Швейцарії падає експорт зброї через заборону на перепродаж в Україну
У Швейцарії два роки поспіль падає експорт зброї — все через заборону на реекспорт озброєння до України.
Про це пише Reuters.
У 2023 році експорт зброї, боєприпасів і повʼязаних матеріалів зі Швейцарії обвалився на 27%, у 2024-му — ще на 5%, свідчать дані Державного секретаріату з питань економіки.
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Причина падіння — швейцарське законодавство про нейтралітет. Згідно з ним швейцарську зброю не можна надсилати безпосередньо до країн, що беруть участь у збройних конфліктах, а реекспорт раніше проданої зброї заблокований. Це завадило передачі зенітних боєприпасів, наприклад, з Німеччини в Україну.
Як наслідок, Німеччина — найбільший покупець швейцарської зброї — виключила швейцарські компанії з деяких закупівельних угод, а Данія і Нідерланди призупинили замовлення.
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«У Європі спостерігається великий сплеск витрат на оборону, і Швейцарія втратить цю вигоду. Це катастрофа не лише для промисловості, але й для обороноздатності країни», — каже представник галузевої асоціації Swissmem Маттіас Цоллер.
Попри обмеження Швейцарія залишається значним експортером зброї, спеціалізуючись на боєприпасах і бронетехніці.
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Швейцарський уряд зараз розмірковує над розвʼязанням проблеми. Серед варіантів: послабити обмеження «за надзвичайних обставин» або дозволити реекспорт зброї не раніше як через пʼять років після її постачання.
У Swissmem назвали ці пропозиції недостатніми для підтримки галузі, що залежить від експорту.
За матеріалами:
theБабель
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