У що вкладати кошти, щоб заощадження не «зʼїла» інфляція

У 2026 році питання збереження заощаджень залишається актуальним для українців. Інфляційні ризики, валютні коливання, воєнні чинники та нестабільність світових ринків змушують громадян уважніше ставитися до вибору валюти та фінансових інструментів.

Фінансист Богдан Яремчик розповів виданню Новини. Live, як захистити заощадження від інфляції.

За словами фінансиста, найкращий вибір — це диверсифікація своїх заощаджень.

«Гривня залишається основною валютою для щоденних витрат, проте не підходить для довгострокового зберігання без інструментів захисту від інфляції. Долар традиційно вважається „тихою гаванню“ для заощаджень українців. Євро ж у якості заощаджень часто використовують ті, хто має витрати або доходи в ЄС», — вважає експерт.

Тому найкращим рішенням буде тримати свої заощадження саме у цих трьох валютах. Як зазначає Яремчик, таким чином, баланс портфеля буде більш-менш збережений, бо якщо одна валюта просідатиме — інша, навпаки, зростатиме.

Основні безпечні фінансові інструменти

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Фінансист зауважив, ОВДП — це один із найнадійніших інструментів для українців.

Серед їхніх переваг — державна гарантія виплат та можливість інвестувати у гривні, доларах або євро з хорошим доходом.

Водночас ОВДП підходять для тих, хто планує зберігати кошти від 6 місяців і більше.

Золото та дорогоцінні метали

Він нагадав, що фізичне золото або інструменти, прив’язані до нього, традиційно використовуються як захист від глобальних криз і в довгостроковій перспективі демонструють постійне зростання.

Депозити

«Я б назвав це надійним, але найменш прибутковим фінансовим інструментом. Валютні або гривневі депозити можна використовувати переважно для збереження своїх коштів», — зазначив він.

До інструментів з підвищеним ризиком фінансист відніс:

криптовалюти (через високу волатильність);

високоризикові акції без диверсифікації;

неофіційні фінансові платформи та «сірі» схеми.

