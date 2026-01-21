0 800 307 555
У що інвестували у стародавні часи

Особисті фінанси
154
У стародавні часи не існувало фондового ринку, де можна було б купувати та торгувати акціями компанії. Якщо люди хотіли інвестувати свої гроші, одним із найпопулярніших варіантів було придбання золота або срібла.
Про це пише livescience.
Зазвичай вони зберігали метали або у вигляді злитків, або у вигляді виробів, таких як ювелірні вироби. Зберігання цих предметів могло бути ризикованим і призвести до крадіжки.

Приклади

Римський поет Вергілій (70−19 рр. до н. е.) описує маєток багатої людини, який містив «високий будинок, де глибоко заховані таланти срібла» поряд із «вагою золота у злитках та виробах».
<i>Фото: Римський золотий злиток, що датується приблизно 375 роком нашої ери, у колекції Музею Банку Англії. </i>
Талант був найбільшою одиницею виміру валюти в Стародавній Греції та Римі, що еквівалентний приблизно 25 кг [55 фунтам] зваженого срібла.
Зазвичай метали зберігалися у спеціальному сховищі або комірчині.
Римський письменник Цицерон (106−43 рр. до н. е.) згадує, як заможна жінка на ім’я Клодія діставала золото (можливо, злитки, чушки чи пластини) з сейфа, коли хотіла позичити комусь грошей. Золото потім можна було обміняти на монети.
Дорогоцінні метали

Коли люди хотіли торгувати дорогоцінними металами, вони продавали їх на вагу. Якщо золото, срібло чи бронзу переробляли на ювелірні вироби чи інші предмети, їх можна було переплавити та перетворити на злитки.
У низці римських заповітів йдеться про те, що люди залишали своїм спадкоємцям срібло та золото у вигляді злитків, пластин або чушок.

Які ще були інвестиції

Окрім металів, великою популярністю користувалися також сільськогосподарські товари, особливо зерно, оливкова олія та вино.
Щоб отримати прибуток від сільськогосподарських товарів, люди купували сільськогосподарські угіддя та торгували ними на ринку.
Римський державний діяч Катон вважав, що вкладення грошей у виробництво товарів першої необхідності є найбезпечнішою інвестицією. Він казав, що ці речі «не може зруйнувати Юпітер» — іншими словами, вони стійкі до непередбачуваних коливань в економіці.
Хоча дорогоцінні метали були засобом збереження багатства, вони не приносили доходу, якщо їх не продавали. А от диверсифікований портфель сільськогосподарських товарів гарантував постійний дохід.
Люди також інвестували та торгували дорогоцінними товарами, такими як твори мистецтва.
Наприклад, на аукціоні цар Аттал II (220−138 рр. до н. е.) придбав одну з картин майстра-художника Арістіда з Фів (IV століття до н. е.) за неймовірну суму в 100 талантів (близько 2500 кг срібла).
Раніше ми писали, чому золото займає центральне місце серед іранців як традиційний актив.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
