У Шанхаї з’явився автомат для переробки золота — Finance.ua

У Шанхаї з’явився автомат для переробки золота Сьогодні 06:16 — Світ

У Шанхаї з’явився автомат для переробки золота

У торговельному центрі Global Harbor у Шанхаї з’явився перший в місті автомат для переробки ювелірного золота, що миттєво викликав великий інтерес. Особливо серед літніх людей, котрі хочуть вигідно продати прикраси, збережені роками.

Про це повідомляє Mining.

Як працює автомат

Автомат належить компанії Kinghood Group зі Шеньчженя та працює в межах концепції Smart Gold Store. Він приймає золоті вироби вагою від 3 грамів і з чистотою не менше 50%.

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Усі операції відбуваються автоматично: виріб зважується, розплавляється при температурі понад 1000 °C, проходить дворазову перевірку проби. Після утримання комісії 18 юанів за грам кошти надходять на банківський рахунок користувача.

За свідченням місцевих журналістів, 40-грамове намисто було оцінене в 785 юанів за грам, а загальна виплата становила понад 36 000 юанів ($4 900) — усього за пів години.

Компанія Kinghood запустила перше покоління «розумних золотих магазинів» у 2019 році, поєднавши в одному рішенні купівлю, індивідуальне виготовлення та переробку золота.

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Система отримала премію за інновації у виробництві на JWA Sustainability Awards 2024 року.

Як це вплинуло на традиційний ринок

Kinghood планує подальше масштабування: в найближчому майбутньому відкриють понад 100 автоматів у Шанхаї, вже діють точки в Пекіні, Гуанчжоу, Шеньчжені та Гонконзі.

Новий підхід відчутно вдарив по традиційних скупниках золота. Дрібні торговці скаржаться на зменшення клієнтів через високу швидкість та прозорість обслуговування автоматів.

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Для прикладу, у місцевій ювелірній крамниці China Gold зазначили: «Ми скуповуємо золото по 715 юанів, а продаємо AU999 за 850 юанів за грам. Але попит усе одно падає». Особливо страждають магазини, які не мають власного видобутку.

На момент запуску автомата, 16 квітня, ціна золота в Китаї перевищила 1 000 юанів ($137) за грам, а ф’ючерси COMEX торгувалися вище $3 400 за унцію. Shanghai Gold Exchange фіксував реальні ціни понад 788 юанів за грам.

На думку Сюй Вейсіна, члена Шанхайської асоціації золота, впровадження таких автоматів логічне: «Коли золото дорожчає, населення хоче реалізувати активи». Однак він закликає не поспішати: інститути та центробанки продовжують активно купувати золото, що може підтримувати зростання й надалі.

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