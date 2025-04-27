У Китаї закликають офісних працівників зменшити робочі години: чи сприятиме це економічному зростанню — Finance.ua

У Китаї закликають офісних працівників зменшити робочі години: чи сприятиме це економічному зростанню 27.04.2025, 00:10 — Світ

У Китаї закликають офісних працівників зменшити робочі години: чи сприятиме це економічному зростанню

У Китаї закликають офісних працівників працювати менше.

Про це пише The Economist.

У країні право на два вихідні дні на тиждень не є чимось само собою зрозумілим. Більшість людей прощаються з цим поняттям ще в середній школі. Понаднормова робота часто є обов’язковою для офісних працівників, особливо у сфері технологій.

Чому компанії змінюють свою політику

Проте останнім часом великі фірми почали змушувати працівників йти з офісу раніше.

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Компанія Midea, гігант з виробництва побутової техніки, розпочала кампанію проти непотрібних понаднормових робіт, відпускаючи працівників додому щодня о 18:20.

Також на заводі виробника дронів DJI працівників просять покидати офіс не пізніше 21:00. Хоча в мережі цю годину розкритикували як надто пізню.

Ці кроки відповідають двом ключовим пріоритетам китайської влади — стимулюванню споживання та боротьбі з «нейзюань», коли додаткові зусилля не дають більшого результату, а люди постійно відчувають перевтому, стрес і тривогу.

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Уряд хоче, щоб люди більше витрачали кошти всередині країни. Для цього пообіцяли зменшити надмірну роботу, дбати про право людини на відпочинок та відпустку, а також збільшили кількість державних свят на два дні.

Як на це реагують працівники

Водночас не всі працівники довіряють новій риториці компаній. Люди в соцмережах зазначають, що мають сумніви, чи можуть ті самі компанії, що роками змушували людей виснажуватися, очолити боротьбу за баланс між працею та особистим життям.

Дехто також вказує на нову європейську заборону на продукти, вироблені із застосуванням примусової праці, включаючи «надмірні понаднормові роботи». Тому компанії могли змінити політику через загрозу санкцій.

The Village Україна За матеріалами:

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