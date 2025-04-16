Золото б’є рекорди через нові загрози глобальній торговій війни — Finance.ua
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Золото б’є рекорди через нові загрози глобальній торговій війни

Банківські метали
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Золото б’є рекорди через нові загрози глобальній торговій війни
Золото б’є рекорди через нові загрози глобальній торговій війни
Золото зросло до нового максимуму після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився провести розслідування, яке може відкрити новий фронт у глобальній торговельній війні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Злиток подорожчав 16 квітня на 2% до 3 297 доларів за унцію, за унцію, перевершивши попередній історичний максимум, встановлений напередодні.
Золото б’є рекорди через нові загрози глобальній торговій війни
Трейдери знову в шоці від безлічі новин про тарифи, оскільки Трамп почав розслідування необхідності мит на критично важливі мінерали.
Цього року дорогоцінний метал зріс більш ніж на 20% і досяг серії рекордних максимумів, оскільки ескалація торгової війни породжує занепокоєння з приводу можливої глобальної рецесії, а інвесторам складно зайняти довгострокові позиції через непередбачуваність оголошень Вашингтона про тарифи.
Трамп закликав Китай зв’язатися з ним, щоб почати торговельні переговори після того, як Пекін наказав авіакомпаніям не приймати подальші поставки літаків Boeing Co.
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Адміністрація США також оголосила цього тижня про розслідування імпорту напівпровідників і фармацевтичної продукції, після введення галузевих тарифів на сталь і алюміній, автомобілі та автомобільні деталі. Вона також заявила, що веде переговори з десятками інших торговельних партнерів про зниження торговельних бар’єрів в обмін на звільнення від більш високих мит.

Прогноз цін на золото

Провідні банки зберігають оптимізм щодо перспектив золота в найближчі квартали, оскільки інвестори збільшують активи в забезпечених золотом біржових фондах, а центральні банки продовжують накопичувати метал. Goldman Sachs прогнозує, що ціни зростуть до 4000 доларів за унцію до середини 2026 року.
«Боротьба за владу між великими країнами продовжиться», — сказав Лучен Ван, аналітик компанії Galaxy Futures із Шанхая. «Привабливість золота як активу-притулку означає, що в короткостроковій і середньостроковій перспективі його вартість, найімовірніше, зросте, ніж впаде».
Трейдери також роблять ставку на те, що цього року Федеральна резервна система знизить ставку щонайменше тричі. Пом’якшення грошово-кредитної політики загалом позитивне для дорогоцінного металу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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