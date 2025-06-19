У Citi прогнозують обвал цін на золото у 2026 році — Finance.ua

У Citi прогнозують обвал цін на золото у 2026 році Сьогодні 20:36 — Банківські метали

У Citi прогнозують обвал цін на золото у 2026 році

Аналітики Citi прогнозують, що до другої половини 2026 року ціна на золото опуститься до рівня $2500−2700 за унцію.

Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітичний звіт групи.

На думку експертів, ціни на золото можуть впасти через послаблення інвестиційного попиту, покращення перспектив світового економічного зростання та зниження ставок ФРС США.

Зниження інвестиційного попиту на золото з четвертого кварталу 2025 року може бути викликане навіть невеликим поліпшенням впевненості в глобальному зростанні в міру набуття чинності стимулюючої бюджетної політики США та пом’якшення торгової політики Трампа, вважають аналітики Citi.

«Ми бачимо великі можливості для ФРС перейти від обмежувальної політики до нейтральної», — додали вони.

Сценарії

У базовому сценарії компанії, ймовірність якого оцінюється в 60%, очікується, що в наступному кварталі ціни на золото консолідуються вище за $3000 за унцію, а потім підуть вниз.

В оптимістичному сценарії, ймовірність якого становить 20%, аналітики вбачають можливість встановлення нового рекорду у третьому кварталі на тлі побоювань щодо тарифів, геополітики та стагфляції.

У песимістичному сценарії, ймовірність якого також становить 20%, очікується розпродаж частково через швидке вирішення питання мита.

Алюміній та мідь

У прогнозах щодо інших металів Citi заявила, що дуже оптимістично налаштована як щодо алюмінію, так і міді. Аналітики зазначили, що ці метали значною мірою залежать від зростання світової економіки та настроїв.

Довідка Finance.ua:

раніше заявлялось, що ціна золота може консолідуватися в діапазоні від $3100 до $3500 за тройську унцію в короткостроковій перспективі через ескалацію торгових конфліктів та високі геополітичні ризики;

у квітні поточного року ціни на золото вперше в історії перевищили $3500 за унцію на тлі нового витка ослаблення долара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом і побоювань, що зберігаються з приводу наслідків торгової війни;

у наступні тижні ціни відкотилися донизу. Але після загострення ситуації на Близькому Сході вони знову виросли до $3400 за тройську унцію.

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