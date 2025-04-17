Трамп перетворює Білий дім на золотий палац — Finance.ua

Трамп перетворює Білий дім на золотий палац Сьогодні 18:27

Трамп перетворює Білий дім на золотий палац

Президент США Дональд Трамп у вільний від роботи час займається перетворенням Білого дому, додаючи золоті відтінки до його інтер’єру.

Про це повідомляє haggin. az з посиланням на The Wall Street Journal.

Останніми тижнями Трамп перетворив окремі частини Білого дому, зробивши резиденцію більш схожою на свій маєток Мар-а-Лаго у Флориді. Для реалізації свого бачення він залучив дизайнера Джона Ікарта, якого один із радників президента назвав «золотим хлопцем» Трампа. Ікарт, який раніше працював над проектами в Мар-а-Лаго, додав до Овального кабінету позолочене різьблення на каміні та ліпнину, повідомили представники адміністрації.

«Це золотий офіс для золотого віку», заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт в електронному листі.

Відвідувачі, знайомі з Мар-а-Лаго, відзначають схожість із золотими елементами у Білому домі. У клубі у Флориді золото домінує в оформленні стель, стін, рам для картин та меблів. Оригінальний дизайнер Мар-а-Лаго Джозеф Урбан надихався розкішними європейськими палацами.

Трамп особисто стежив за встановленням позолоченого різьблення на каміні в Овальному кабінеті та привіз із Мар-а-Лаго золотих херувимів. Зараз камінну полицю прикрашають сім золотих ваз та урн, тоді як за часів адміністрації Байдена та першого терміну Трампа там стояли рослини. Нещодавній гість помітив золотий герб Трампа над дверима, що вели до Білого дому з колонади, а на столах пристав з’явилися золоті підставки з його ім’ям. Золоті деталі також прикрашають стіл в особистій їдальні президента поруч із Овальним кабінетом.

Трамп консультувався з експертами про заміну люстри в Овальному кабінеті, але запропонована люстра виявилася занадто важкою для стелі, повідомили в адміністрації.

Минулого місяця Білий дім направив незвичайний запит до урядового видавництва, яке друкує офіційні портрети: Трамп побажав, щоб його портрет «мигтів». За даними адміністрації, портрети Трампа і віце-президента Джей Ді Венса повинні бути обрамлені золотою рамкою, що відображатиме світло, з використанням спеціального золотистого чорнила та принтера. Це викликало затримку, оскільки частину портретів вже було надруковано із простою білою рамкою.

Любов Трампа до золота відома, і іноземні лідери враховують це, вибираючи подарунки. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подарував йому золотий пейджер, натякаючи на операцію проти «Хезболли», а прем’єр-міністр Японії Сігер Ісіба вручив золотий самурайський шолом під час лютневого візиту.

Під час першого терміну Трамп не приділяв особливої ​​уваги перебудові Білого дому, обмежившись заміною картин та встановленням нових прапорів в Овальному кабінеті. Однак, як зазначають представники адміністрації, зараз президент налаштований рішуче змінити вигляд резиденції.

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