Яка монета є найдорожчою у світі — Finance.ua

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Яка монета є найдорожчою у світі

Світ
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Яка монета є найдорожчою у світі
Яка монета є найдорожчою у світі
У часи Великої депресії в США викарбували монету, яка увійшла в історію та стала найдорожчою у світі.
Про це повідомляє Smithsonian Magazine.
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Йдеться про монети Double Eagle, яку викарбували в 1933 році. Номінал монети — 20 доларів. Загалом викарбували понад 445 тисяч штук. Водночас монети повноцінно не ввели в обіг у США.

Чому монета така цінна

Історія монети починається ще на початку 1900-их років. Саме тоді тодішній президент США Теодор Рузвельт замовив золоту монету відомому американському скульптору Огастесу Сент-Годенсу.
Яка монета є найдорожчою у світі
Double Eagle — це останні монети, які викарбували, коли в США діяв золотий стандарт. Американці відмовилися від золотого стандарту в 1934 році. Того ж року Монетний двір США наказав переплавити всі вцілілі монети, за винятком кількох екземплярів.
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Золотий стандарт — це грошова система, яка ґрунтується на золоті. Держава гарантує забезпечення золотом випущених в обіг грошей і встановлює тверду й незмінну відповідність національної грошової одиниці певній кількості золота.
Монету продали на аукціоні у 2021 році за 18,9 мільйона доларів. Покупець відмовився розкривати своє ім’я. Для порівняння, у 2002 році вартість монети становила 7,59 мільйона доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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