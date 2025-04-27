Яка монета є найдорожчою у світі — Finance.ua

Яка монета є найдорожчою у світі Сьогодні 11:12 — Світ

Яка монета є найдорожчою у світі

У часи Великої депресії в США викарбували монету, яка увійшла в історію та стала найдорожчою у світі.

Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

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Йдеться про монети Double Eagle, яку викарбували в 1933 році. Номінал монети — 20 доларів. Загалом викарбували понад 445 тисяч штук. Водночас монети повноцінно не ввели в обіг у США.

Чому монета така цінна

Історія монети починається ще на початку 1900-их років. Саме тоді тодішній президент США Теодор Рузвельт замовив золоту монету відомому американському скульптору Огастесу Сент-Годенсу.

Double Eagle — це останні монети, які викарбували, коли в США діяв золотий стандарт. Американці відмовилися від золотого стандарту в 1934 році. Того ж року Монетний двір США наказав переплавити всі вцілілі монети, за винятком кількох екземплярів.

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Золотий стандарт — це грошова система, яка ґрунтується на золоті. Держава гарантує забезпечення золотом випущених в обіг грошей і встановлює тверду й незмінну відповідність національної грошової одиниці певній кількості золота.

Монету продали на аукціоні у 2021 році за 18,9 мільйона доларів. Покупець відмовився розкривати своє ім’я. Для порівняння, у 2002 році вартість монети становила 7,59 мільйона доларів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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