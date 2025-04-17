Національний банк презентував нову пам’ятну монету — Finance.ua
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Національний банк презентував нову пам’ятну монету

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У Всесвітній день мистецтва, 15 квітня 2025 року, в Національному центрі «Український Дім» відбулася презентація нової пам’ятної монети «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко», присвяченої багатогранній постаті, душі українського мистецтва, видатній художниці-модельєру та шістдесятниці Любові Панченко.
Про це повідомила пресслужба регулятора.

Дизайн монети

Пам’ятна монета «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко» має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г, діаметр — 38,6 мм. Гурт монети — гладкий із заглибленими написами позначення металу, його проби та логотипа Банкнотно-монетного двору.
На аверсі монети зображено стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений елементами її славнозвісного твору «Бучанська весна». Погляд мисткині, сповнений творчої енергії та свободи, ніби проникає крізь час і простір, символізуючи силу та відданість ідеалам. Композиція підкреслює тісний зв’язок художниці з її Батьківщиною. Ліворуч від портрету розташований малий Державний Герб України, напис Любов Панченко; праворуч — рік карбування 2025, напис Україна, номінал 10 та графічний символ гривні ₴.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На реверсі монети зображено фрагмент твору «Бучанська весна» (елемент оздоблення — тамподрук), який символічно поєднується з портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію. «Бучанська весна» — не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу, адже саме в Бучі художниця народилася й жила. Цей образ навіки закарбувався в пам’яті міста і в серцях шанувальників таланту художниці, ставши символом віри у відродження.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Художник — Андрій Сагач. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Реалізація монети

Пам’ятна монета «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко» введена в обіг 15 квітня 2025 року. Її тираж — до 10 000 штук.
Придбати цю монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 квітня 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).
За матеріалами:
Finance.ua
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