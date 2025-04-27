Трамп вимагає безкоштовного проходу для кораблів США через Панамський і Суецький канали — Finance.ua
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Трамп вимагає безкоштовного проходу для кораблів США через Панамський і Суецький канали

Світ
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Трамп вимагає безкоштовного проходу для кораблів США через Панамський і Суецький канали
Трамп вимагає безкоштовного проходу для кораблів США через Панамський і Суецький канали
Президент США заявив, що американські військові кораблі та комерційні судна не повинні платити за проходження через Панамський і Суецький канали.
Про це Дональд Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social.

Які аргументи наводить Трамп

«Американським кораблям — як військовим, так і комерційним — має бути дозволено безплатно проходити через Панамський і Суецький канали!» — переконаний він.
За словами глави Білого дому, «ці канали не існували б без США».
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У зв’язку з цим президент поінформував, що попросив держсекретаря Марко Рубіо «негайно розібратися з цією ситуацією і навічно вирішити її».
Раніше Трамп неодноразово заявляв про бажання взяти під контроль Панамський канал, побудований Сполученими Штатами у першій чверті минулого століття.
За матеріалами:
Укрінформ
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