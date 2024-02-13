У сфері будівництва запустять е-кабінет Антикорупційного агентства — Finance.ua

У сфері будівництва запустять е-кабінет Антикорупційного агентства Сьогодні 19:48

У сфері будівництва запустять е-кабінет Антикорупційного агентства

З квітня 2024 року у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) почне працювати електронний кабінет Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, відповідні зміни у порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Кабмін передбачив наприкінці січня 2024 року. Згідно з ними, з 1 квітня власний е-кабінет в ЄДЕССБ отримають уповноважені представники Національного агентства з питань запобігання корупції.

Навіщо це

«Через електронний кабінет посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції буде здійснюватися доступ до даних, внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи. Крім цього, з допомогою цього кабінету представники НАЗК зможуть отримувати статистику з ведення об‘єктів і комунікувати з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором», — наголосила Шуляк.

Вона нагадала: тривалий час будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих галузей у країні. Українці роками не могли отримати дозволи на будівництво — паперові документи губили, підробляли чи гальмували їхній розгляд заради хабарів. Втім, завдяки ЄДЕССБ вся будівельна документація стала створюватись виключно в е-системі. Усі процеси почали відбуватися онлайн, а кожна дія — фіксуватися, що суттєво зменшило прояви корупції.

«Завдяки цифровізації сфери будівництва ми вже бачимо потужний антикорупційний ефект. Держава вже заощадила 11,2 млрд грн за 3 роки, усунувши людський фактор. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн на рік», — зауважила парламентарка.

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Шуляк додала, що наступними кроками в розширенні функціоналу ЄДЕССБ мають стати:

запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об'єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах, та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку;

введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі.

Якщо говорити про результати, то лише минулого року у ЄДЕССБ почали працювати понад 29 тис. професійних користувачів: архітектори, інженери-проєктувальники та працівники органів архітектурно-будівельного контролю. Крім цього, у системі зареєстрували понад 705 тисяч технічних інвентаризацій, 132 тис. дозвільних документів і майже 40 тис. проєктної документації. Також система видала понад 33 тис. будівельних паспортів та понад 19 тис містобудівних умов і обмежень.

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