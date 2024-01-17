Шуляк: цифровізація сфери будівництва запобігає шахрайським схемам з нерухомістю — Finance.ua
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Шуляк: цифровізація сфери будівництва запобігає шахрайським схемам з нерухомістю

Казна та Політика
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В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) триває державна реєстрація спеціальних майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості. Це дасть змогу захистити вклади інвесторів у нове житло.
Про це повідомляє голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
«Реформуючи будівельну галузь, ми зобов’язали всіх забудовників реєструвати спеціальне майнове право у ЄДЕССБ. Це не тільки гарантує захист людей, які інвестують у будівництво власного житла, від шахрайства, але й допоможе створити базу доброчесних забудовників», — пояснила Шуляк.
За її словами, сьогодні на порталі ЄДЕССБ вже доступно 43 зареєстровані заяви від замовників будівництва, а користувачі е-системи почали вносити відомості та створювати документи, необхідні для реєстрації спеціального майнового права більш ніж на 80 об'єктів будівництва.
«Початкова реєстрація у ЄДЕССБ кожного майбутнього об'єкту нерухомості як складової частини будинку є одним з ключових кроків у захисті інтересів інвесторів будівництва. Адже її неможна провести без внесення інформації про будівництво та отримання низки документів на е-порталі», — додала вона.
Зокрема забудовник повинен отримати містобудівні умови та обмеження, а також дозвіл на виконання будівельних робіт. Також він зобов’язаний внести до е-системи завдання на проєктування, проектну документацію та експертний звіт.
«Тільки після цього з’являється можливість створити документи, які стосуються спеціального майнового права, що віднедавна є обов’язковою умовою для всіх забудовників. Фактично це убезпечує інвесторів від вкладання коштів у незаконне будівництво і пов’язаних з цим проблем», — зазначила Шуляк.
За матеріалами:
РБК-Україна
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