У серпні українці купили найбільше нових легковиків з початку повномасштабного вторгнення — Finance.ua

У серпні українці купили найбільше нових легковиків з початку повномасштабного вторгнення Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

У серпні українці купили найбільше нових легковиків з початку повномасштабного вторгнення

У серпні українці придбали 6 тисяч нових легковиків. Це на 46,7% більше, ніж у серпні 2022 року і на 13,3% більше, ніж у липні-2023.

Як пишуть експерти Інституту досліджень авторинку, такий показник виявився рекордним не лише за останні 12 місяців, але й з часів повномасштабного вторгнення.

Таким чином, ринок нових авто в Україні поступово відновлюється та зростає, проте до показників, які були до 24 лютого 2022 року, ще далеко: тоді в середньому продавали близько 10 тисяч легковиків щомісяця.

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Загалом з січня по серпень 2023 року українці вперше зареєстрували 39,9 тисячі нових легковиків, що на 58,3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, та навіть на 8 сотень автомобілів більше, ніж за весь 2022 рік загалом.

Інфографіка: eauto.org.ua

Більшість нових легковиків у серпні (90,6%, 5 468 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів, склала 9,4% (565 шт.).

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (2 159 шт.) та Київській області (688 шт.) — разом це майже половина (47,2%) від загальної кількості вперше зареєстрованих нових легковиків у серпні. Також їх активно реєстрували у Дніпропетровській (512 шт.), Одеській (372 шт.) та Львівській (342 шт.) областях.

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Найменше нових машин вперше зареєстрували у Херсонській (2 шт.), Луганській (11 шт.), Донецькій (18 шт.), Чернівецькій (49 шт.) та Чернігівській (60 шт.) областях.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у серпні, як і минулого місяця, під час купівлі нового легковика українці обирали Toyota (987 шт., 16,4%). Друге місце зайняв бренд Volkswagen (635 шт., 10,5%).

На третьому місці розмістився бренд Renault (472 шт., 7,8%), а на четверте піднялося BMW (435 шт., 7,2%). Замикає першу п’ятірку Skoda (400 шт., 6,6%).

Інфографіка: eauto.org.ua

Серед моделей у восьмому місяці 2023 року лідером продажів залишається Renault Duster (355 шт.). На другому місці розмістилася Toyota RAV-4 (307 шт.). Третю сходинку зайняв електричний Volkswagen ID.4 (271 шт.).

На четверте місце піднялася Toyota Land Cruiser Prado (154 шт.), а на п’яте — Toyota Camry (150 шт.).

Renault Duster — 355 шт. Toyota RAV-4 — 307 шт. Volkswagen ID.4 — 271 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 154 шт. Toyota Camry — 150 шт. Volkswagen Touareg — 143 шт. Toyota Corolla — 132 шт. Hyundai Tucson — 131 шт. Mazda CX-5 — 128 шт. Suzuki Vitara — 117 шт.

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Серед нових легковиків, виготовлених або переобладнаних в Україні та зареєстрованих у серпні, найпопулярнішою виявилася Skoda Kodiaq (104 шт.), яку виготовляють на закарпатському заводі «Єврокар» методом крупновузлового складання, а також поліцейські Renault Duster (103 шт.) та Toyota Corolla (91 шт.). Переобладнанням останніх займається компанія СКС.

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