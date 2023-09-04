ТОП-5 найпопулярніших марок легкових авто із салонів в Україні — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших марок легкових авто із салонів в Україні Сьогодні 09:06 — Технології&Авто

ТОП-5 найпопулярніших марок легкових авто із салонів в Україні

У серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше, відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільшим попитом у серпні користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 шт. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Toyota в Україні збільшилась на 49%.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо — до 611 од.

На третій позиції в рейтингу Renault — 501 авто (+143%).

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Четвертий результат у BMW — 433 авто (+120%).

Попит на автомобілі Škoda зріс на 145% в річному обчисленні - до 394 авто, цього вистачило на п’яте місце.

Титул бестселера на ринку нових легковиків у серпні дістався автомобілю Renault Duster — 473 реєстрації.

Всього з січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка Finance.ua:

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