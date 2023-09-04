ТОП-5 найпопулярніших марок легкових авто із салонів в Україні — Finance.ua

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ТОП-5 найпопулярніших марок легкових авто із салонів в Україні

Технології&Авто
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ТОП-5 найпопулярніших марок легкових авто із салонів в Україні
ТОП-5 найпопулярніших марок легкових авто із салонів в Україні
У серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше, відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільшим попитом у серпні користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 шт. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Toyota в Україні збільшилась на 49%.
Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо — до 611 од.
На третій позиції в рейтингу Renault — 501 авто (+143%).
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Четвертий результат у BMW — 433 авто (+120%).
Попит на автомобілі Škoda зріс на 145% в річному обчисленні - до 394 авто, цього вистачило на п’яте місце.
Титул бестселера на ринку нових легковиків у серпні дістався автомобілю Renault Duster — 473 реєстрації.
Всього з січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка Finance.ua:

В Україні є безліч бюджетних автомобілів, які можна купити новими у 2023 році. Всі ці авто доступні за ціною нижче 700 000 грн. До п’ятірки найдешевших нови авт увійшли:
  1. Chery Tiggo 2 — від $12 510 (470 000 грн).
  2. Dongfeng EX-1 — від $14 700 (552 279 грн).
  3. Chery Tiggo 2 Pro — від $14 871 (558 700 грн).
  4. MG 5 — від $14 876 (558 894 грн).
  5. Fiat Fiorino — від $14 906 (560 000 грн).
Важливе нагадування для автовласників — Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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