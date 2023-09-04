Реєстр українських авто у Чехії запрацює з 1 жовтня: які будуть умови — Finance.ua

Реєстр українських авто у Чехії запрацює з 1 жовтня: які будуть умови Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Реєстр українських авто у Чехії запрацює з 1 жовтня: які будуть умови

Спеціальний реєстр автомобілів українських біженців у Чехії готуються запустити із 1 жовтня 2023 року. Із початку 2024 року за відсутність реєстрації штрафуватимуть на суму до 1200 євро.

Водночас технічний стан українських автомобілів не контролюватимуть, повідомляє proukrainu.blesk.cz

Чеське Міністерство транспорту запроваджує реєстрацію транспортних засобів із українськими номерними знаками. Діяти реєстр почне із 1 жовтня 2023 року — звертатися можуть біженці, які вже проживають у країні.

Із січня 2024 року реєстрація стане обов’язковою. Громадяни України повинні будуть зареєструвати автомобілі, якими вони користуються, упродовж 7 днів з моменту надання тимчасового захисту або візи з метою толерантності. Інакше їм загрожуватиме штраф до 30 000 чеських крон (приблизно 1240 євро), а керування таким авто вважатиметься правопорушенням.

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Закон про реєстр українських авто у Чехії схвалили у квітні. У країні налічується від 38 тисяч до 42 тисяч українських автомобілів, із них 4 тисячі не застраховані. З початку березня 2022 року в Чехії сталося понад 200 аварій за участю українських транспортних засобів.

Точного обліку правопорушень, якщо автомобіль має іноземні номерні знаки, у Чехії немає. Реєстр допоможе штрафувати українців за порушення правил, виявлене автоматизованим пристроєм: перевищення швидкості, несанкціонована зупинка чи паркування.

Повну інформацію про процедуру реєстрації обіцяють опублікувати на сайті Мінтрансу упродовж вересня. Відомо, що реєстрація буде безкоштовною, а технічний стан автомобіля не перевірятимуть. Жодних позначок на машини клеїти не будуть.

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