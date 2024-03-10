У СБУ повідомили, яку кількість кібератак здійснили росіяни протягом повномасштабного вторгнення — Finance.ua
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У СБУ повідомили, яку кількість кібератак здійснили росіяни протягом повномасштабного вторгнення

Кримінал
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У СБУ повідомили, яку кількість кібератак здійснили росіяни протягом повномасштабного вторгнення
У СБУ повідомили, яку кількість кібератак здійснили росіяни протягом повномасштабного вторгнення
Понад 9 тис. кібератак російських хакерів було зафіксовано Службою безпеки України протягом 2022−2023 років.
Про це в інтервʼю Forbes повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
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«росія масштабує кількість і якість атак — з 1400 у 2021-му до 4500 у 2022-му і 2023-му. І це я кажу лише про потужні кібератаки, які фіксує і відбиває саме СБУ», — зазначив він.
За словами Вітюка, у СБУ є документи, які свідчать, що національна система масштабування кіберагресії в росії працює щонайменше з 2016-го року.
У той же час, офіцери чинного резерву ГРУ та ФСБ навчають студентів кібернаступальних дисциплін у військових та технічних вишах.
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«Студенти проводять науково-технічні роботи зі створення програмних засобів, вивчають архітектуру логістики, енергетики, водопостачання України та інших країн, пишуть курсові та магістерські роботи про це», — додав він.
Після навчання офіцери російських спецслужб підбирають найбільш талановитих студентів, які йдуть працювати в ГРУ і ФСБ або ж працюють на підряді під контролем.
«У жодній іншій країні світу немає такого, щоб людей системно вчили бути хакерами. росія почала з вишів, із часом дійде й до шкіл», — повідомив Вітюк.
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Інвестиції росії в кібератаки вимірюються мільярдами рублів. Вітюк переконаний, що ця сума продовжує зростати, а росіяни намагаються поєднувати кінетичні, психологічні та кібероперації.
За матеріалами:
Forbes.ua
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