У 2023 році хакери встановили рекорд, заробивши понад $1 млрд на кібератаках — Finance.ua

У 2023 році хакери встановили рекорд, заробивши понад $1 млрд на кібератаках Сьогодні 03:51 — Кримінал

У 2023 році хакери встановили рекорд, заробивши понад $1 млрд на кібератаках

2023 рік був вдалим для хакерів-здирників, які заробили понад $1 млрд у криптовалюті. Згідно з аналітикою блокчейн-моніторингової компанії Chainalysis, це новий рекорд.

«У 2023 році у сфері програм-здирників відбулося значне зростання частоти, масштабів і обсягу атак», — зазначили аналітики.

Хакери підвищили ставки, вимагаючи від жертв викупи у розмірі $1 млн і більше.

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«Напевно, найбільше мене здивувало те, що 75% загального обсягу платежів за програмами-здирниками у 2023 році припадає на виплати в розмірі $1 млн і більше», — повідомив у своєму твіті глава відділу аналізу загроз Chainalysis Джекі Бернс Ковен.

Не стала винятком і хакерська група CL0P, яка теж підвищила вимоги щодо виплат, використовуючи баг у MOVEit, популярному сервісі передачі файлів. Завдяки цьому їй вдалося зібрати понад $100 млн, що становить 44,8% усіх викупів, отриманих хакерами-здирниками лише за червень минулого року.

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Також Chainalysis зазначила, що спільнота зловмисників поповнилася новими гравцями, «залученими можливістю отримання високих прибутків і нижчими бар'єрами для входу». Наприклад, одне угруповання продавало доступ до свого різновиду програми-здирника Phobos менш досвідченим хакерам, що давало їм змогу легко проводити кібератаки на різні компанії. У результаті вийшов «мультиплікатор сили, що дозволяє штаму виконувати велику кількість дрібних атак», зазначили у Chainalysis.

Провайдер рішень із кібербезпеки Coveware заявляє, що є і позитивний момент: усе більше жертв відмовляються платити викуп вимагачам. Але, як показує звіт Chainalysis, загроза з боку зловмисників, які використовують програми-вимагачі, все ж зберігається.

noworries За матеріалами:

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