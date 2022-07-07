У росії зупинився найбільший завод з виробництва свинцю — Finance.ua

У росії зупинився найбільший завод з виробництва свинцю Вчора 06:12 — Фондовий ринок

У росії зупинився найбільший завод з виробництва свинцю

Зупинив роботу найбільший в рф завод з виробництва вторинного свинцю «Фрегат». Декілька інших підприємств того самого профілю готуються до закриття або йдуть на ремонти.

Про це повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на джерела.

Зупинку підтвердили на самому підприємстві. Її причиною стала відсутність ліцензії на експорт свинцю. З середини травня на таку діяльність треба отримувати разові ліцензії (уряд запровадив їх, щоб уникнути дефіциту свинцю на внутрішньому ринку), проте поки що російський мінпромторг не видав жодної.

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«Поки що призупинення роботи розраховане на один місяць. Дивитимемося, що буде далі з ліцензуванням. Шукатимемо ринки збуту», — заявили на «Фрегаті».

На цьому заводі працюють майже 230 осіб. Підприємство щорічно випускало до 40 тисяч тонн свинцю та сплавів, що становило близько чверті всього обсягу виробництва цього металу в росії. За п’ять місяців 2022 року завод випустив близько 17,5 тисячі тонн продукції.

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Загалом у росії свинець випускають кілька десятків заводів. За словами джерел «Коммерсанта», зараз частина підприємств перебуває на межі повної зупинки, деякі пішли на позаплановий ремонт.

Мінпромторг пропонував російським заводам шукати нових партнерів серед дружніх країн, кажуть співрозмовники видання. Однак без ліцензії на експорт і без розуміння дати та обсягу постачання вести переговори з новими покупцями безглуздо. Серед перспективних напрямів — Туреччина (у 2021 році купила близько 7,5% обсягу російського експорту), Китай та Гонконг (4,2%), Сербія (1,9%).

За даними Інституту проблем природних монополій, у 2021 році з росії експортували загалом 127 тисяч тонн необробленого свинцю. Майже половину цього обсягу купували ЄС та Швейцарія.

У березні 2022 року через проблеми з логістикою та розрахунками на тлі санкцій експорт до Євросоюзу було фактично припинено. З 10 липня ЄС припинить купувати російський свинець у рамках п’ятого пакету санкцій.

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Укрінформ За матеріалами:

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