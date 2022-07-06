Проект "роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції — Finance.ua

Проект "роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції Вчора 13:29 — Фондовий ринок

Проект "роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції

Великий проект рф з розробки нафти, який інвестори оцінили в 70 млрд євро, зупинився через накладені на країну-агресора західні санкції.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Проект розробки нафти в Арктиці „Схід Ойл“ російської компанії „роснефть“ зупинився через санкції. Попередньо проект оцінювався в €70 млрд і має бути запущений до 2024 року», — зазначив Єрмак.

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Він наголосив, що, за прогнозами, запустити його не вийде, як мінімум, до 2029 року.

Раніше до кінця десятиліття там планували добувати 2% нафти у світі.

«Західні санкції гарантують росії шлях „назад у минуле“. Газове ембарго — це головна річ, яка має бути в сьомому санкційному пакеті ЄС. Також необхідно обмежити весь імпорт нафти», — наголосив Єрмак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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