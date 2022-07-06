Проект "роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Проект "роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції

Фондовий ринок
116
Проект "роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції
Проект "роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції
Великий проект рф з розробки нафти, який інвестори оцінили в 70 млрд євро, зупинився через накладені на країну-агресора західні санкції.
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Проект розробки нафти в Арктиці „Схід Ойл“ російської компанії „роснефть“ зупинився через санкції. Попередньо проект оцінювався в €70 млрд і має бути запущений до 2024 року», — зазначив Єрмак.
Читайте також
Він наголосив, що, за прогнозами, запустити його не вийде, як мінімум, до 2029 року.
Раніше до кінця десятиліття там планували добувати 2% нафти у світі.
«Західні санкції гарантують росії шлях „назад у минуле“. Газове ембарго — це головна річ, яка має бути в сьомому санкційному пакеті ЄС. Також необхідно обмежити весь імпорт нафти», — наголосив Єрмак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.