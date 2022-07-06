рф зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

рф зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи

Енергетика
952
рф зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи
рф зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи
У рф суд закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Зазначається, що Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська призупинить діяльність морського терміналу на 30 діб через порушення, нібито виявлені Ространснаглядом під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об’єктів та дотримання екологічних вимог під час їхньої експлуатації.
Читайте також
Казахстан має великі запаси нафти, але немає виходу на море, крім Каспійського. Нафта експортується з Казахстану через термінал у Новоросійську у Чорному морі.
КТК — це основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу становить 67 млн тонн нафти на рік.
Трубопроводом Тенгіз — Новоросійськ поставляється понад дві третини всієї експортної нафти Казахстану.
Місце для вашої реклами
За день до того, як районний суд Новоросійська ухвалив призупинити діяльність Каспійського трубопровідного консорціуму, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, що Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.
За словами Токаєва, країна прихильна до розвитку стійких зв’язків з Євросоюзом — найбільшим торговим партнером Казахстану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.