Міжнародне енергетичне агентство прогнозує скорочення споживання газу у Європі — Finance.ua

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує скорочення споживання газу у Європі Вчора 07:34 — Енергетика

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує скорочення споживання газу у Європі

Споживання газу у 2022 році трохи скоротиться через високі ціни та скорочення постачання газу з росії до Європи.

Про це у квартальному звіті про газові ринки повідомляє Міжнародне енергетичне агентство, передає The Guardian.

Зазначимо, що МЕА скоротило свій прогноз світового попиту на газ більш ніж наполовину.

При цьому, в агентстві зазначили, що найближчими роками зростання споживання буде повільним, оскільки споживачі переключаються на альтернативні варіанти.

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Тепер очікується зростання всього на 3,4% до 2025 року, що на 140 млрд кубометрів більше, ніж у 2021 році. Цей показник нижчий, ніж стрибок попиту на 175 млрд кубометрів, зареєстрований у 2021 році.

У звіті МЕА зазначається, що наслідки російського вторгнення в Україну для світових цін на газ та напруженості у постачаннях, а також його вплив на довгострокові економічні перспективи змінюють перспективи природного газу.

«Сьогоднішні рекордні ціни і перебої з постачанням завдають шкоди репутації природного газу як надійного і доступного джерела енергії, викликаючи невизначеність щодо його перспектив, особливо в країнах, що розвиваються», — йдеться у звіті.

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