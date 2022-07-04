G7 може встановити для російської нафти ліміт на рівні половини нинішньої ціни — Finance.ua
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G7 може встановити для російської нафти ліміт на рівні половини нинішньої ціни

Енергетика
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G7 може встановити для російської нафти ліміт на рівні половини нинішньої ціни
G7 може встановити для російської нафти ліміт на рівні половини нинішньої ціни
Внаслідок обмеження ціни на російську нафту, можливість введення якого минулого тижня погодили лідери «Великої сімки», ця продукція може подешевшати для покупців приблизно удвічі проти нинішньої ціни.
Як повідомляє японське агентство Кyodo, таку заяву зробив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
«Ми встановимо верхній ліміт на рівні близько половини поточної ціни, та створимо систему, яка не дозволить людям купляти або не купляти її (нафту. — Ред.) за більшою ціною», — заявив очільник японського уряду.
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На його думку, це стане реакцією на «ганебні дії» росії.
«Ми постаємо перед масштабною ситуацією, яка струснула весь світовий порядок, і ми маємо продемонструвати, що такі ганебні дії (росії. — Ред.) тягнуть за собою високу ціну», — наголосив Кісіда.
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Як повідомлялося, лідери G7 під час зустрічі у Баварських Альпах 26-28 червня цього року погодилися з необхідністю введення ліміту для торговельної ціни на російську нафту, в контексті запровадження більш жорстких санкцій проти економіки росії у зв’язку із її неспровокованим вторгненням в Україну. Метою введення такого ліміту є обмеження спроможностей росії фінансувати її агресивну війну проти України.
За підсумками зустрічі радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що лідери G7 дійшли «абсолютного консенсусу» навколо необхідності обмеження ціни на російську нафту, однак цей механізм потребує детального опрацювання для збереження стабільності на глобальному енергетичному ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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