Винна буде росія: JPMorgan попередив світ про «стратосферні» ціни на нафту — Finance.ua
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Винна буде росія: JPMorgan попередив світ про «стратосферні» ціни на нафту

Енергетика
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Винна буде росія: JPMorgan попередив світ про «стратосферні» ціни на нафту
Винна буде росія: JPMorgan попередив світ про «стратосферні» ціни на нафту
Світові ціни на нафту можуть зрости до високих показників у розмірі 380 дол. за барель за умови, що санкції США та Євросоюзу змусять росію скоротити щоденний видобуток сирої нафти на 5 млн барелів.
Про це попереджають аналітики JPMorgan Chase&Co, повідомляє Bloomberg.
Як кажуть аналітики, якщо росія вдасться до скорочення щоденних поставок на 3 млн барелів, то ціни на лондонській біржі піднімуться до 190 дол., тоді як скорочення поставок на 5 млн барелів може спровокувати зростання цін до 380 доларів.
«Найочевидніший і найімовірніший ризик обмеження цін полягає в тому, що росія може відмовитися від участі і замість цього вжити заходів у відповідь, скоротивши експорт. Ймовірно, уряд може вжити заходів у відповідь, скоротивши виробництво, щоб заподіяти біль Заходу. Щільність світового нафтового ринку на боці росії», — стверджують аналітики.

Що відбувається з цінами на нафту

Першого дня липня вартість нафти знизилася. Основна причина — побоювання з приводу рецесії, що призводить до зниження фондових індексів третій тиждень поспіль.
Так, ф’ючерси на нафту марки Brent, за даними Investing, станом на 1 липня 8.36 за київським часом подешевшали на 0,22% — до 108,79 доларів за барель. Ф’ючерси на нафту марки WTI з постачанням у серпні подешевшали на 0,44% до 105,27 доларів за барель.
Нагадаємо, що ринкова вартість флагманської російської нафти марки Urals подорожчала за останній місяць на 15 доларів — до 90 доларів за барель.
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