Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії — Finance.ua

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Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії

Фондовий ринок
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Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії
Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії
Автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у рф протягом року. Компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на російський офіс Volvo Group.
Зазначається, що завод з випуску вантажівок Volvo Trucks у Калузі зараз простоює, але компанія не приймала рішення про вихід із російського ринку.
У компанії пояснили рішення скоротити персонал адаптацією операційної діяльності Volvo Group у зв’язку з ринковими умовами, що змінилися в росії. Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у росії пройде протягом цього року, зараз російський офіс визначає його масштаби.

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

Завод у Калузі, як і раніше, буде перебувати в режимі припинення роботи.
«Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку», — заявили в російському офісі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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