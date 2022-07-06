Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії — Finance.ua

Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії Вчора 01:21 — Фондовий ринок

Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії

Автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у рф протягом року. Компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на російський офіс Volvo Group.

Зазначається, що завод з випуску вантажівок Volvo Trucks у Калузі зараз простоює, але компанія не приймала рішення про вихід із російського ринку.

У компанії пояснили рішення скоротити персонал адаптацією операційної діяльності Volvo Group у зв’язку з ринковими умовами, що змінилися в росії. Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у росії пройде протягом цього року, зараз російський офіс визначає його масштаби.

Завод у Калузі, як і раніше, буде перебувати в режимі припинення роботи.

«Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку», — заявили в російському офісі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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