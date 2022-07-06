Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії — Finance.ua

Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у росії
Автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у рф протягом року. Компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на російський офіс Volvo Group.
Зазначається, що завод з випуску вантажівок Volvo Trucks у Калузі зараз простоює, але компанія не приймала рішення про вихід із російського ринку.
У компанії пояснили рішення скоротити персонал адаптацією операційної діяльності Volvo Group у зв’язку з ринковими умовами, що змінилися в росії. Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у росії пройде протягом цього року, зараз російський офіс визначає його масштаби.
Російський економічний корабель, іди на##й 🧐
Завод у Калузі, як і раніше, буде перебувати в режимі припинення роботи.
«Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку», — заявили в російському офісі.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною