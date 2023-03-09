У росії не вистачає грошей на зарплати бюджетникам: борг зріс на 1400% — Finance.ua

У росії не вистачає грошей на зарплати бюджетникам: борг зріс на 1400% Сьогодні 19:32 — Світ

У росії не вистачає грошей на зарплати бюджетникам: борг зріс на 1400%

У росії через бюджетну кризу масово не виплачують зарплати бюджетникам. Заборгованість у лютому 2023 року підскочила на 1400%.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на доповідь росстату «Про соціально-економічний стан країни».

Станом на 1 березня сукупний обсяг зарплатних боргів перед бюджетниками досяг 152 млн рублів (2 млн доларів), хоча ще в січні це було 10 млн, а на кінець грудня заборгованість була нульовою.

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Кількість працівників, яким затримують виплати, досягла 18,9 тисячі і за один місяць зросла більш ніж удвічі. Торік розмір боргів із зарплати перед бюджетниками коливався в межах 1-15 млн рублів. Таким чином, навіть у порівнянні з найгіршими показниками першого року війни заборгованість підскочила у 10 разів.

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З проблемами масово зіткнулися вчителі, випливає з даних росстату. Борги перед освітянами за лютий зросли в 12 разів — до 162 млн рублів. З цієї суми 146 млн рублів заборгували бюджети регіонів, 4 млн — місцеві бюджети та 2 млн — федеральна скарбниця.

Заборгованість із зарплати перед лікарями зросла на суттєві 37% за місяць, хоча її сукупний розмір поки що мізерний — лише 0,6 млн рублів.

Минулий рік 50 із 85 суб’єктів рф закрили з «дірками» в бюджетах на загальну суму 446,8 млрд рублів (5,91 млрд доларів). При цьому 14 регіонів провалили план збору податків, а в 12 — зіткнулися з падінням доходів. Це насамперед ті суб’єкти, провідні компанії-платники податків, які потрапили під західні санкції (Липецька, Челябінська, Мурманська області, Красноярський край та інші), зазначає Інститут комплексних стратегічних досліджень (ІКСІ).

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