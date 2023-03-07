У росії гроші закінчуються швидше, ніж очікували — Finance.ua
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У росії гроші закінчуються швидше, ніж очікували

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Ситуація з грошима у Кремля швидко погіршується. За січень і лютий російський уряд майже повністю виконав річний план по дефіциту державного бюджету.
Про це свідчить березневий звіт Міністерства фінансів росії.
Так, за підсумками січня-лютого доходи федерального бюджету склали 3,16 трлн руб., що на чверть нижче показників за той же період минулого року. Це стало результатом скорочення нафтогазових доходів на 46% в порівнянні рік до року. Ненафтогазові доходи знизилися на 9% рік до року.
Водночас видатки російського бюджету порівняно з 2022 роком зросли на 52% і за підсумками перших двох місяців склали понад 5,7 трлн руб.
Таким чином, дефіцит бюджету за підсумками всього двох перших місяців поточного року досяг 2,58 трлн руб. Це 90% від плану на весь поточний рік — 2,925 трлн руб.
При цьому російський Мінфін запевняє, що зможе залишитися в рамках запланованого дефіциту за підсумками року. Випереджаючі темпи його вичерпання на початку року міністерство пояснює тим, що довелося провести багато термінових авансових витрат.

Ситуація в російській економіці

На думку російського олігарха Олега Дерипаски, вибудувана путіним модель «державного капіталізму» в росії зазнала краху. Вже наступного року російська держава залишиться без грошей.
У річницю російського вторгнення в Україну відбулося рекордне падіння національної валюти рф. На торгах 24 лютого російська валюта впала до позначки 75,6 рубля за долар, що є максимальним показником з квітня 2022 року.
Прагнучи обійти західні санкції, росія активізувала торгівлю з країнами Азії та Африки. Однак у деяких випадках це призводить лише до нових проблем. Росіяни продали багато нафти в Індію за місцеві рупії. Але з’ясувалося, що витратити ці гроші можна тільки в самій Індії, а імпортувати звідти особливо-то й нічого.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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