У РНБО назвали головну причину дефіциту бензину в Україні — Finance.ua
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У РНБО назвали головну причину дефіциту бензину в Україні

Вчора 10:49Енергетика
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Компанії, що займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів, тому в Україні виник дефіцит палива.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у ефірі телемарафону.
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«Ті компанії, які займаються поставками, на жаль, не розраховували на патріотизм нашого населення, яке почало дуже швидко повертатися у свої будинки. Перед 1 травня та Великоднем була велика кількість людей, які почали повертатися, незважаючи на прохання поки що не їхати», — розповів Данилов.
Секретар РНБО, звертаючись до українців, попросив не забувати, що в Україні їде повномасштабна війна, і такі ситуації мають місце.
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Водночас, Данилов вважає, що незабаром ситуація з паливом покращиться — на АЗС буде необхідний обсяг бензину.
«Згодом відбудують і всі зруйновані окупантами АЗС на звільнених територіях», — підсумував він.
У свою чергу, експерти вважають, що дефіцит палива в Україні викликаний ажіотажним попитом на бензин з боку водіїв, який у свою чергу був спровокований інформаційною кампанією учасників паливного ринку.
Зазначимо, що Кабмін запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже запровадили обмеження на продаж палива в одні руки.
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За матеріалами: Діло
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