Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин та дизпаливо: що зміниться на АЗС — Finance.ua

Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин та дизпаливо: що зміниться на АЗС

Вчора 14:31 — Енергетика

Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 34 копійки, а дизельного палива — на 22 копійки.

Про це повідомляє прессслужба відомства.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо — 37,65 грн/літр.

Порівняно з кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 34 копійки, на дизпаливо — на 22 копійки за літр.

Нагадаємо, Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування військового стану скасувала акциз та зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.

Довідка Finance.ua:

експерт розповів, чи будуть ціни на бензин в Україні такими самими, як у Європі. З його слів, для кінцевого споживача ціна залежить від рівня податків. У Східній Європі податки менші, тому й ціна менша. У Західній Європі, особливо в Нідерландах, Великій Британії та Німеччині, ціни максимальні через максимальні податки;

в Україні ціни на бензин помітно зросли, тому корисно знати про деякі звички водіїв, які допоможуть заощадити витрати пального та менше платити за бензин.



До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.