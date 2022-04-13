Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин та дизпаливо: що зміниться на АЗС — Finance.ua
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Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин та дизпаливо: що зміниться на АЗС

Вчора 14:31Енергетика
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Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 34 копійки, а дизельного палива — на 22 копійки.
Про це повідомляє прессслужба відомства.
З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо — 37,65 грн/літр.
Порівняно з кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 34 копійки, на дизпаливо — на 22 копійки за літр.
Нагадаємо, Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування військового стану скасувала акциз та зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.

Довідка Finance.ua:

  • експерт розповів, чи будуть ціни на бензин в Україні такими самими, як у Європі. З його слів, для кінцевого споживача ціна залежить від рівня податків. У Східній Європі податки менші, тому й ціна менша. У Західній Європі, особливо в Нідерландах, Великій Британії та Німеччині, ціни максимальні через максимальні податки;
  • в Україні ціни на бензин помітно зросли, тому корисно знати про деякі звички водіїв, які допоможуть заощадити витрати пального та менше платити за бензин.
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За матеріалами: Finance.ua
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