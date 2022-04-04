Как сэкономить бензин: полезные советы для водителей — Finance.ua
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Как сэкономить бензин: полезные советы для водителей

Сегодня 20:09Личные финансы
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В Украине цены на бензин заметно выросли, поэтому будет полезно знать о некоторых привычках водителей, которые помогут сэкономить расход горючего и меньше платить за бензин.

Давление в шинах

Недостаточное давление в шинах может увеличить расход топлива на 3%. Шины можно подкачать самостоятельно, или попросить работника заправки. Также очень важно сменить зимние шины на летние, поскольку надетая не по сезону «резина» сильнее расходует топливо.

Плавная езда

Плавная езда с мягким торможением и аккуратными поворотами сэкономит вам значительное количество горючего. Избегайте резких поворотов и торможений. Соблюдайте количество оборотов двигателя не больше 2000 в минуту.
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Постарайтесь объезжать ямы и выбоины. По возможности передвигайтесь в сухую погоду, поскольку езда в дождь увеличивает расход топлива на 15%.

Охлаждение автомобиля

Старайтесь не перегревать машину. В жарку погоду проветривайте салон и паркуйте машину в тени. Перегретый воздух заметно увеличивает расход топлива в машине.

Отключение оборудования

Если вы выходите из машины — обязательно отключайте оборудование и все приборы, ведь они работают от двигателя. Даже включенные фары могут повлиять на расход бензина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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