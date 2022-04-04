Как сэкономить бензин: полезные советы для водителей — Finance.ua

В Украине цены на бензин заметно выросли, поэтому будет полезно знать о некоторых привычках водителей, которые помогут сэкономить расход горючего и меньше платить за бензин.
Давление в шинах
Недостаточное давление в шинах может увеличить расход топлива на 3%. Шины можно подкачать самостоятельно, или попросить работника заправки. Также очень важно сменить зимние шины на летние, поскольку надетая не по сезону «резина» сильнее расходует топливо.
Плавная езда
Плавная езда с мягким торможением и аккуратными поворотами сэкономит вам значительное количество горючего. Избегайте резких поворотов и торможений. Соблюдайте количество оборотов двигателя не больше 2000 в минуту.