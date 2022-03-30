На каких заправках Украины подешевели бензин и дизтопливо: цены — Finance.ua

На каких заправках Украины подешевели бензин и дизтопливо: цены

Сегодня 17:03 — Энергетика

Ряд украинских сетей АЗС снизили стоимость топлива премиальных марок. Об этом пишет портал enkorr

Розничные сети АЗС 29 марта снизили цены на «премиальное» горючее на 4-9 гривен за литр. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Цены. В частности, на WOG и ОККО:

премиальный бензин марки А-95 подешевел на 3,79 грн/литр — до 35,20 грн/литр;

дизтопливо в этом же сегменте подешевело на 2,7 грн/литр — до 39,30 грн/литр.

Такие сети как Shell, KLO, UPG, Chipo и БРСМ снизили цены на свое горючее премиального сегмента на 4-9 грн/литр.

Как изменились цены, видно в таблице:

При этом на время публикации новости цены в сети SOCAR, также продающей премиальное горючее, не изменились.

Справка Finance.ua:

напомним, Кабинет Министров обнародовал постановление от 26 марта 2022 г. № 369, которым ввел ограничение наценки на «премиальные» бензины и дизельное топливо не более 5% от объема регулируемых правительством розничных цен на обычное топливо;

Минэкономики 26 марта обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДП) — 32,43 грн/литр, на базе которых исчисляется предельная цена реализации горючего на АЗС на конец марта. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,43 грн/литр;



по сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ — на 0,38 грн/литр.



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