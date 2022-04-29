Українські АЗС перестануть продавати бензин вроздріб — прогноз — Finance.ua

Українські АЗС перестануть продавати бензин вроздріб — прогноз

Вчора 20:00 — Особисті фінанси

На третьому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України у Києві та регіонах почалися проблеми з паливом на АЗС й не виключено, що роздрібний продаж бензину на АЗС буде припинено.

Про це заявив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, повідомляє «Сьогодні»

За словами Куюна, через війну трейдери не можуть купувати паливо у рф та білорусі. Крім цього через бої на півдні країни неможливо завозити сировину через морські порти.

«Після початку війни для українських трейдерів закрилася можливість купувати паливо в росії та білорусі, а також завозити його через морські порти. Нічого не залишається, як закуповувати пальне в Європі. Коли всі почали скуповувати його в сусідніх країнах, там утворився дефіцит і ціни для українських трейдерів виросли», — пояснює Куюн.

Великі компанії почали підписувати контракти на поставку палива безпосередньо з європейських портів.

«Виникла логістична проблема. У Європі немає вільного рухомого складу, щоб доставити це паливо в Україну. Зараз виникла особливо велика проблема з бензином, тоді як пропозиції дизельного палива в Україні більше», — продовжує Куюн.

За прогнозами експерта, в найближчі тижні на заправках буде спостерігатися дефіцит палива, особливо бензину.

«При наявності палива у продажу будуть введені обмеження на заправку в 10-20 літрів за один раз. Але багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а будуть продавати паливо корпоративним клієнтам безготівко, але і тут будуть вводитися обмеження. Наприклад, у вантажівку будуть лити не більше 100 літрів дизеля, а в легковик — не більше 20 літрів за раз», — продовжує Куюн.

Експерт також нагадав, що українцям варто забути про 92-й бензин. Річ у тому, що в Європі він не продається, а вироблявся 92-й тільки на Кременчуцькому НПЗ, який виведений з ладу ракетним ударом з боку Росії. Зараз запаси цього палива закінчуються і взяти його буде ніде.

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