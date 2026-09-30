0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Rheinmetall пояснили, що заважає виходу українських оборонних компаній в Європу

74
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Вихід українських оборонних компаній на європейський ринок дуже гальмує складність отримання дозволу від держави. Багато з таких компаній готові розвивати й інвестувати у виробничі спроможності поза межами України.
Про це заявив голова представництва дивізіону Digital Systems німецького концерну Rheinmetall Олександр Кулаковський на форумі «Оборона 2027. Армія, технології, індустрія», передає РБК-Україна.

Дозвіл від держави отримати «дуже складно»

На панельній дискусії «Зброя 2027. Місія: забезпечити фронт і здобути місце на європейському ринку» Кулаковський погодився з тезою, що відсутність повної відкритості ринку стримує західні інвестиції в Україну. За його словами, це «великий біль», оскільки процес побудови партнерських відносин західних виробників з Україною дуже складний.
Він зазначив, що багато українських компаній заявляють про готовність виходити на європейський ринок, а їхні виробничі спроможності перевищують попит. Вони також готові розвивати й інвестувати у виробничі спроможності поза межами України, принаймні з погляду безпеки.
Місце для вашої реклами
Читайте також
Водночас, за словами Кулаковського, отримати від держави дозвіл дуже складно, і це дуже гальмує процес.
Він додав, що і західні компанії, і світові оборонні концерни дуже зацікавлені в спеціалістах, технологіях і написі Battle-proven in Ukraine.

Досвід замість «супертехнологічної коробки»

За словами Кулаковського, європейські компанії, не лише Rheinmetall, нарешті усвідомлюють, що сучасна війна — це не те, до чого вони готувалися. Rheinmetall в Україні він назвав достатньо гнучкою компанією, з якою є багато комунікації.
Якщо в мирні часи Україна була відома передусім IT-спеціалістами, то тепер, на думку Кулаковського, має всі шанси стати всесвітньовідомою завдяки фахівцям у сфері MilTech і Defense.
Читайте також
«Я особисто, як українець у першу чергу і як представник західної оборонної компанії в другу, вважаю, що Battle-proven in Ukraine коштує дуже дорого. І це дійсно важливо. Але це простіше. Найскладніше — і те, що ми як українці можемо запропонувати, і те, що дійсно має і матиме попит в Європі, — це досвід», — сказав представник Rheinmetall.
Кулаковський наголосив, що за цей досвід Україна заплатила найбільшу ціну.
За його словами, цінність не лише в «супертехнологічній коробці», яка літає, плаває чи повзає по землі або під землею, а й у людях, які знають, як нею користуватися. Йдеться про тих, хто вміє не просто підняти дрон у небо і посадити, а виконати роботу: спланувати місію, вибрати позицію, підібрати частоти, провести радіоелектронну розвідку. Саме це, на думку спікера, може мати більшу капіталізацію, ніж самі виробники.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems