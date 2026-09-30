У Rheinmetall пояснили, що заважає виходу українських оборонних компаній в Європу

Вихід українських оборонних компаній на європейський ринок дуже гальмує складність отримання дозволу від держави. Багато з таких компаній готові розвивати й інвестувати у виробничі спроможності поза межами України.
Про це заявив голова представництва дивізіону Digital Systems німецького концерну Rheinmetall Олександр Кулаковський на форумі «Оборона 2027. Армія, технології, індустрія», передає РБК-Україна.
Дозвіл від держави отримати «дуже складно»
На панельній дискусії «Зброя 2027. Місія: забезпечити фронт і здобути місце на європейському ринку» Кулаковський погодився з тезою, що відсутність повної відкритості ринку стримує західні інвестиції в Україну. За його словами, це «великий біль», оскільки процес побудови партнерських відносин західних виробників з Україною дуже складний.
Він зазначив, що багато українських компаній заявляють про готовність виходити на європейський ринок, а їхні виробничі спроможності перевищують попит. Вони також готові розвивати й інвестувати у виробничі спроможності поза межами України, принаймні з погляду безпеки.
Водночас, за словами Кулаковського, отримати від держави дозвіл дуже складно, і це дуже гальмує процес.
Він додав, що і західні компанії, і світові оборонні концерни дуже зацікавлені в спеціалістах, технологіях і написі Battle-proven in Ukraine.
Досвід замість «супертехнологічної коробки»
За словами Кулаковського, європейські компанії, не лише Rheinmetall, нарешті усвідомлюють, що сучасна війна — це не те, до чого вони готувалися. Rheinmetall в Україні він назвав достатньо гнучкою компанією, з якою є багато комунікації.
Якщо в мирні часи Україна була відома передусім IT-спеціалістами, то тепер, на думку Кулаковського, має всі шанси стати всесвітньовідомою завдяки фахівцям у сфері MilTech і Defense.
«Я особисто, як українець у першу чергу і як представник західної оборонної компанії в другу, вважаю, що Battle-proven in Ukraine коштує дуже дорого. І це дійсно важливо. Але це простіше. Найскладніше — і те, що ми як українці можемо запропонувати, і те, що дійсно має і матиме попит в Європі, — це досвід», — сказав представник Rheinmetall.
Кулаковський наголосив, що за цей досвід Україна заплатила найбільшу ціну.
За його словами, цінність не лише в «супертехнологічній коробці», яка літає, плаває чи повзає по землі або під землею, а й у людях, які знають, як нею користуватися. Йдеться про тих, хто вміє не просто підняти дрон у небо і посадити, а виконати роботу: спланувати місію, вибрати позицію, підібрати частоти, провести радіоелектронну розвідку. Саме це, на думку спікера, може мати більшу капіталізацію, ніж самі виробники.