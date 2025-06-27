У рф рекордно подорожчав бензин, влада хоче заборонити його експорт — Finance.ua
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У рф рекордно подорожчав бензин, влада хоче заборонити його експорт

Світ
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російська влада знову обговорює можливість повної заборони на вивезення бензину з росії на тлі різкого зростання біржових цін на паливо, яке з початку року досягло 25%.
Про це пише The Moscow Times.
Це питання порушили на засіданні біржового комітету Федеральної антимонопольної служби (ФАС), яка представить свої пропозиції віце-прем'єру рф Олександру Новаку.
«Чиновники уряду наприкінці минулого тижня звернулися до нафтовиків через різке зростання цін на бензин. З початку червня АІ-95 подорожчав на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі на 11% і у вівторок, 24 червня, його ціна досягла річного рекорду — 67456 рублів за тонну, — йдеться в публікації. —  Вартість АІ-92 підскочила на 12% і встановила максимум з бензинової кризи осені 2023 року — 64462 рубля за тонну».
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З початку року зростання цін на АІ-92 перевищило 25%, а на АІ-95 — 24%.
При цьому у відповідь у ФАС обговорюють посилення вже діючих обмежень на експорт бензину. Наразі його заборонено вивозити трейдерам, посередникам і нафтобазам. А за новими правилами без експорту можуть залишитися і виробники бензину, включаючи найбільші нафтові держкорпорації, йдеться в публікації.
«Бензин дорожчає на біржі, оскільки скорочуються його поставки. На ремонт зупинилися Астраханський ГПЗ і Сургутський ЗСК Газпрому, а в липні запланований ремонт Куйбишевського НПЗ, — йдеться в публікації. — Крім того, минулого тижня різко скоротили відвантаження на біржу НПЗ Роснафти: самарська група — втричі, а завод у Саратові — удвічі».
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При цьому зупинки нафтопереробних заводів одночасно призводять до зниження пропозиції і до зростання попиту на біржі.
Уряд росії ввів обмеження на вивезення бензину з 1 березня 2024 року. При цьому виняток було зроблено для поставок в рамках міжурядових угод, на паливо, що вивозиться громадянами для особистого користування, а також автобензини, призначені для надання міжнародної гуманітарної допомоги.
«Дія ембарго була тимчасово призупинена з 20 травня до кінця липня 2024 року, а з грудня 2024 року вивезення автопалива було дозволено тільки виробникам, — йдеться в публікації. — Наразі зберігається дія заборони на експорт бензину з рф для невиробників».
З січня по травень 2025 року експорт бензину з росії збільшився на чверть до 2,51 млн тонн.
За матеріалами:
НВ
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