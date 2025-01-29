У рф очікують падіння експорту зерна — Finance.ua

У рф очікують падіння експорту зерна Сьогодні 21:30 — Світ

У рф очікують падіння експорту зерна

Вперше за багато років росія близька до того, щоб втратити лідируючі позиції на світовому зерновому ринку. У 2025 році вивезення зерна з країни за кордон скоротиться на третину.

Так прогнозує російський зерновий союз — одне з найбільших профільних об’єднань, куди входять майже 300 сільгоспорганізацій, що забезпечують 90% національного зернового експорту, пише The Moscow Times.

Читайте також Україна, Велика Британія і Литва запустять систему для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна

За оцінками рЗС, наступного року аграрії продадуть за кордон 48−49 млн тонн зерна проти 72 млн тонн минулого року. Експорт пшениці може знизитися до 41−42 млн тонн, заявив на прес-конференції президент рЗС Аркадій Злочевський. Порівняно з минулим роком спад становитиме понад 16 млн тонн, або 28%.

Зерновий експорт, який входить до топу головних джерел валютної виручки для економіки, а у 2023 році приніс $15,5 млрд, уже стрімко падає. За даними центру «ПроЗерно», на кінець січня обсяги скоротилися на 42% рік у порівнянні з цим місяцем 2024 року, а з початку місяця аграрії вивезли близько 2,5 млн тонн. Падіння в січні завжди було, «але ніколи вдвічі», зазначає Злочевський.

Експорт зерна скорочується слідом за врожаєм, по якому вдарили негода і рішення влади заборонити імпорт насіння.

Додатковим ударом по аграріях стали мита на експорт зерна, що діють із 2021 року, а підсумком держполітики в сільському господарстві стане падіння врожаїв «до радянського рівня, нижче плінтусів», заявив Злочевський.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.