У рф очікують падіння експорту зерна — Finance.ua

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У рф очікують падіння експорту зерна

Світ
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У рф очікують падіння експорту зерна
У рф очікують падіння експорту зерна
Вперше за багато років росія близька до того, щоб втратити лідируючі позиції на світовому зерновому ринку. У 2025 році вивезення зерна з країни за кордон скоротиться на третину.
Так прогнозує російський зерновий союз — одне з найбільших профільних об’єднань, куди входять майже 300 сільгоспорганізацій, що забезпечують 90% національного зернового експорту, пише The Moscow Times.
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За оцінками рЗС, наступного року аграрії продадуть за кордон 48−49 млн тонн зерна проти 72 млн тонн минулого року. Експорт пшениці може знизитися до 41−42 млн тонн, заявив на прес-конференції президент рЗС Аркадій Злочевський. Порівняно з минулим роком спад становитиме понад 16 млн тонн, або 28%.
Зерновий експорт, який входить до топу головних джерел валютної виручки для економіки, а у 2023 році приніс $15,5 млрд, уже стрімко падає. За даними центру «ПроЗерно», на кінець січня обсяги скоротилися на 42% рік у порівнянні з цим місяцем 2024 року, а з початку місяця аграрії вивезли близько 2,5 млн тонн. Падіння в січні завжди було, «але ніколи вдвічі», зазначає Злочевський.
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Експорт зерна скорочується слідом за врожаєм, по якому вдарили негода і рішення влади заборонити імпорт насіння.
Додатковим ударом по аграріях стали мита на експорт зерна, що діють із 2021 року, а підсумком держполітики в сільському господарстві стане падіння врожаїв «до радянського рівня, нижче плінтусів», заявив Злочевський.
За матеріалами:
Економічна Правда
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