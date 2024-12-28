БЕБ оцінює втрати держбюджету від несплати податків при експорті «чорного» зерна у 8,5 млрд грн — Finance.ua
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БЕБ оцінює втрати держбюджету від несплати податків при експорті «чорного» зерна у 8,5 млрд грн

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у 2024 році скерували до суду 26 кримінальних проваджень щодо незаконного експорту агропродукції, у 19 — розслідування триває, повідомив в.о. директора БЕБ Сергій Перхун на координаційній нараді з агрологістики в п’ятницю.
«Наразі детективи Бюро забезпечили відшкодування 1,3 млрд грн збитків ризиковими експортерами. Ці кошти вже надійшли до державного бюджету», — процитувала його пресслужба БЕБ.
За оцінками фахівців БЕБ, згідно з ризиками, виявленими Державною податковою службою, обсяг тіньового експорту становить орієнтовно 6% загального обсягу експорту. При цьому потенційний ризик втрат бюджету у вигляді неналежних податків сягає орієнтовно 8,5 млрд грн.
Як повідомлялося, учасники координаційної ради з агрологістики розглянули перспективу внесення змін до нормативно-правових актів. Йшлося про вдосконалення митних декларацій та створення відкритих реєстрів сертифікатів і експортерів сільськогосподарської продукції.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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