У Реєстрі пошкодженого та знищеного майна - вже понад 344 тисячі повідомлень — Finance.ua

У Реєстрі пошкодженого та знищеного майна - вже понад 344 тисячі повідомлень Сьогодні 12:23 — Особисті фінанси

У Реєстрі пошкодженого та знищеного майна - вже понад 344 тисячі повідомлень

Станом на 20 березня до Реєстру пошкодженого та знищеного майна надійшло 344 360 повідомлень.

Відповідні дані оприлюднено у Телеграм-додатку створеного Реєстру.

Так, станом на 20 березня до Реєстру було подано 344 360 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно.

З них через мобільний застосунок надійшло 324 374 повідомлень, через портал — 7 387. ЦНАПи опрацювали 12 577 повідомлень. Ще 22 заяви були оформлені нотаріусами.

Наголошується, що опрацьовано 7,5% інформаційних повідомлень про пошкоджене майно.

Довідка Finance.ua:

17 березня президент України підписав закон, який запроваджує механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок російської агресії в Україні. Перші компенсації за зруйноване або пошкоджене майно українці можуть отримати вже в травні;

заяву про зруйноване та пошкоджене житло можна подати через додаток «Дія» та центри адмінпослуг. Також можна звернутися до нотаріуса. Спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування перевірятимуть ці заяви протягом місяця;

завдяки створеному Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії рф Україна зможе розпочати компенсувати людям втрати за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від країни-агресора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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