У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита — Finance.ua

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У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита

Казна та Політика
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У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
Кабінет міністрів розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти імпортерами.
Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Тут варто зазначити, що обрана концепція не передбачає додаткових імпортних мит (що складно у адмініструванні), а передбачає запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг», — зазначив нардеп.
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Наразі імпортери здійснюють купівлю валюти за офіційним курсом Нацбанку, який зафіксовано на новому рівні 36,57 грн за долар. У разі, якщо відповідний законопроект знайде підтримку у парламенті, то фактично курс купівлі валюти імпортерами може зрости до 40,23 грн за долар.
Мета законопроекту не лише у тому, аби збільшити надходження до держказни, але й знизити попит на імпортні товари та послуги серед українців та, відповідно, тиск на міжнародні резерви та стабільність гривні, зазначає Железняк.
«Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • про намір уряду запровадити додаткове мито на імпорт повідомив раніше міністр фінансів Сергій Марченко:
  • «Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір — говорити зарано», — заявляв міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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