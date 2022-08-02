Податкові надходження зросли майже на 20% — ДПС — Finance.ua

Податкові надходження зросли майже на 20% — ДПС Вчора 19:13 — Казна та Політика

Податкові надходження зросли майже на 20% — ДПС

У січні—липні 2022 року податкові надходження до зведеного бюджету становлять 625,4 млрд грн. Це на 102,5 млрд грн, або на 19,6% більше, ніж у січні—липні торік.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

За даними ДПС, до державного бюджету надійшло 418,1 млрд грн, що на 79,1 млрд грн, або на 23,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

До місцевих бюджетів сплачено 207,3 млрд грн. Це на 23,4 млрд грн, або на 12,7% більше січня —липня минулого року.

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Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні — липні 2022 року становили 415,6 млрд грн, що на 25,7 %, або на 85,1 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року. Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 103,9%, додатково надійшло 15,4 млрд гривень.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні—липні 2022 року надійшло 224,3 млрд грн, що на 30,0 млрд грн, або 15,4% більше, ніж у січні—липні торік.

У ДПС також навели дані за липень. Так, минулого місяця надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становили 99,2 млрд грн. З них до держбюджету сплачено 65,7 млрд грн, до місцевих бюджетів — 33,6 млрд гривень.

При цьому коли йдеться про загальний фонд держбюджету, то надходження (сальдо) у липні 2022 року становили 65,6 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів виконано на 148,4% (+21,4 млрд гривень).

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у липні 2022 року становили 34,3 млрд грн, що на 5,1 млрд грн, або на 17,3% більше, ніж у липні торік.

«Платники продовжують підтримувати нашу державу у складний воєнний час, сумлінно перераховуючи податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних сил України та соціальних виплат нашим громадянам», — прокоментували в ДПС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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