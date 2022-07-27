«Податкову амністію» продовжать до 1 березня, — заступник голови податкового Комітету ВР Вчора 09:37 — Особисті фінанси

«Податкову амністію» продовжать до 1 березня, — заступник голови податкового Комітету ВР

Зважаючи на війну, дію «податкової амністії» буде продовжено на півроку — до 1 березня 2023 року.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Желєзняк.

«Відповідне рішення ухвалив наш комітет на своєму засіданні», — додав він.

Раніше (до війни) передбачалося, що податкова амністія триватиме лише до 1 вересня 2022 року, і продовжувати її не будуть.

Нагадаємо, у 2021 році було прийнято Закон про «податкову амністію» — запроваджено одноразове добровільне декларування фізичними особами їхніх активів та сплату одноразового збору до бюджету.

Довідка Finance.ua:

одноразове (спеціальне) добровільне декларування — це особливий порядок добровільного декларування фізособою активів, що їй належать і які розміщені на території України та/або за її межами;

збір із одноразового добровільного декларування — це разовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом за вартістю належних йому активів з урахуванням ставок такого збору та відображається ним у одноразовій добровільній декларації. Детальніше про це читайте за посиланням;



українці за чотири місяці з моменту старту кампанії за договорами добровільного декларування активів фізичних осіб (1 вересня) задекларували 1 млрд 116 млн грн.



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