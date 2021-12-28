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Миллиард гривен вместо ожидаемых сотен миллиардов долларов — Гетманцев об успехах налоговой амнистии

Миллиард гривен вместо ожидаемых сотен миллиардов долларов — Гетманцев об успехах налоговой амнистии

Украинцы за четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц (1 сентября) задекларировали 1 млрд 116 млн грн.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В конце года имеем более 1 миллиарда гривен задекларированных гражданами активов в рамках налоговой амнистии, а именно 1 116 млн грн., сбор в бюджет – 67,4 млн грн.

“В течение декабря динамика стремительно возросла, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием. До конца налоговой амнистии осталось 8 месяцев”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

  • 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, решил рассказать о самых главных особенностях процедуры.
  • Граждане Украины, владеющие активы, которые не были обложены налогом должным образом, могут добровольно пройти одноразовое (специальное) декларирование, уплатить одноразовый сбор и легализовать такие активы. Налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом.
  • Наказание за недостоверное декларирование: в соответствии с Законом, было усилено наказание за недостоверное декларирование (предусмотрено наказание в виде ограничения свободы) и вдвое уменьшены пороги привлечения к ответственности.
  • Так, признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.
  • в случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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По материалам Finance.UA
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