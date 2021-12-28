Миллиард гривен вместо ожидаемых сотен миллиардов долларов — Гетманцев об успехах налоговой амнистии

Украинцы за четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц (1 сентября) задекларировали 1 млрд 116 млн грн.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В конце года имеем более 1 миллиарда гривен задекларированных гражданами активов в рамках налоговой амнистии, а именно 1 116 млн грн., сбор в бюджет – 67,4 млн грн.
“В течение декабря динамика стремительно возросла, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием. До конца налоговой амнистии осталось 8 месяцев”, – отметил он.
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