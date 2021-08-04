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Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться

Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться

В Главном управлении ГНС в Харьковской области объяснили особенности одноразового добровольного декларирования.

Что это такое? Одноразовое (специальное) добровольное декларирование – это особый порядок добровольного декларирования физлицом принадлежащих ему активов, размещенных на территории Украины и/или за ее пределами.

При этом задекларировать их можно, если такие активы были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению в Украине и с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, и/или которые не были задекларированы в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.

Кто может стать декларантом? Воспользоваться одноразовым добровольным декларированием могут физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления доходов, за счет которых были получены объекты декларирования, и которые являются или были налогоплательщиками.

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Однократное добровольное декларирование производится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года и предусматривает уплату сбора с одноразового добровольного декларирования.

Сбор с одноразового добровольного декларирования – это единовременный обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой добровольной декларации.

Более подробно об этом можно почитать по ссылке.

По материалам Finance.UA
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