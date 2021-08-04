Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться

В Главном управлении ГНС в Харьковской области объяснили особенности одноразового добровольного декларирования.
Что это такое? Одноразовое (специальное) добровольное декларирование – это особый порядок добровольного декларирования физлицом принадлежащих ему активов, размещенных на территории Украины и/или за ее пределами.
При этом задекларировать их можно, если такие активы были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению в Украине и с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, и/или которые не были задекларированы в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.
Кто может стать декларантом? Воспользоваться одноразовым добровольным декларированием могут физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления доходов, за счет которых были получены объекты декларирования, и которые являются или были налогоплательщиками.
Однократное добровольное декларирование производится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года и предусматривает уплату сбора с одноразового добровольного декларирования.
Сбор с одноразового добровольного декларирования – это единовременный обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой добровольной декларации.
Более подробно об этом можно почитать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 3340 8
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 2656 4
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 3622 2
Начисления в платежках за коммуналку за год выросли на третьВчера, 09:02 - 569 2
Договор паевого участия теперь можно заключить онлайн01.02.2021, 17:27 - 324 1
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖКВчера, 12:46 - 4090
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 3622 2
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 3340 8
В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск напередВчера, 19:00 - 2755
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнесаВчера, 15:01 - 1714
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 582 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 512
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1551 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1548 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2239 7