У Раді оцінили роботу нового закону про мобілізацію — Finance.ua

У Раді оцінили роботу нового закону про мобілізацію Сьогодні 19:30

У Раді оцінили роботу нового закону про мобілізацію

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв оцінив роботу нового закону про мобілізацію після набуття ним чинності 18 травня. Зокрема, вплив на процес мобілізації, розуміння мобілізаційних спроможностей для обороноздатності країни та перспективи демобілізації.

ефірі телемарафону депутат зазначив, що новий закон про мобілізацію був прийнятий для того, щоб внести зміни в низку законів, які в Україні регулюють не тільки мобілізаційний процес, але й інші супроводжуючі процеси.

«Я вважаю, тут потрібно дивитися, перш за все на цифри від наших Збройних Сил, від Генерального штабу щодо мобілізації. Наскільки я знаю, то цифри по кількості мобілізованих за останні місяці після вступу закону в дію, збільшились врази. З того, що чуємо від Міністерства оборони, вони досить позитивно оцінюють роботу цього закону. Звісно, що є багато ще недоліків, які потрібно виправляти. Вони виправляються на рівні підзаконних актів, на рівні постанов КМУ щодо питань мобілізації, в тому числі. Але, в принципі, все працює», — акцентував Чернєв.

Він додав, що всі бачать як добре працює «Резерв+», який дає розуміння мобілізаційних спроможностей для обороноздатності країни.

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Також заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки розповів, наскільки реально на початку осені внесення законопроекту щодо демобілізації.

«У нас була зустріч з представниками Міністерства оборони і Генштабу, ми якраз хотіли почути їхню позицію щодо цього майбутнього законопроекту. Є позитивна динаміка. Дійсно, цифри (мобілізації. — Ред.), які є на сьогодні за травень і, думаю, що за червень, будуть в рази більше, ніж до прийняття закону про мобілізацію. Але, має зберегтися така сама тенденція протягом декілька місяців, щоб говорити про сталі цифри. Задля того, щоб розуміти, що можна говорити про демобілізацію», — зазначив Чернєв.

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Він додав, попередньо є домовленість, що треба подивитися по результатах літніх місяців, як буде йти мобілізаційний процес.

«Якщо цифри збережуться, то можна говорити про обговорення питання чи розробку законопроекту, який має розробити Міністерство оборони щодо питань демобілізації», — сказав Чернєв.

УНІАН За матеріалами:

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