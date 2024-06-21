Голова МВС зробив заяву щодо демобілізації — Finance.ua

Голова МВС зробив заяву щодо демобілізації Сьогодні 11:45

Голова МВС зробив заяву щодо демобілізації

Наразі в Україні неможливо провести демобілізацію військових, які вже довгий час знаходяться на фронті, оскільки там дуже потрібні досвідчені військові, які вже провоювали понад два роки.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода

Він зазначив, що говорив на цю тему з командирами, які знаходяться на лінії вогню.

Читайте також У Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали з проєкту закону

«Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили два роки, то в нас „просяде“ фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів… Ми не маємо права обвалити фронт», — заявив Клименко.

Міністр зазначив, що розуміє військових, які давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та загалом у державі наразі не дозволяє цього зробити.

Читайте також Президент підписав закон про демобілізацію строковиків

«Наприклад, ці люди, які зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців… Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію», — сказав Клименко.

В Україні готують законопроєкт про демобілізацію. Норма про це була виключена з закону про мобілізацію через ситуацію на фронті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.