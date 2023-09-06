У ПриватБанк розповіли, скільки ще надсилатимуть картки «Новою поштою» безкоштовно — Finance.ua

У ПриватБанк розповіли, скільки ще надсилатимуть картки «Новою поштою» безкоштовно Сьогодні 17:20 — Фінтех і Картки

У ПриватБанк розповіли, скільки ще надсилатимуть картки «Новою поштою» безкоштовно

До кінця року клієнти ПриватБанку зможуть отримати картки з безкоштовною доставкою до відділень та поштоматів Нової пошти.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Клієнти ПриватБанку, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати „фізичну“ картку з доставкою до поштомату чи відділення Нової пошти, а до кінця року така послуга буде безкоштовною», — сказано в повідомленні.

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Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, замовити нову картку чи перевипуск діючої можна за декілька кліків у Приват24, а отримати у відділенні або поштоматі Нової пошти.

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24.

Також Мусієнко повідомив, що незабаром ПриватБанк відкриє можливість замовлення доставки карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном.

Довідка Finance.ua:

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