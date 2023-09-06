У ПриватБанк розповіли, скільки ще надсилатимуть картки «Новою поштою» безкоштовно — Finance.ua
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У ПриватБанк розповіли, скільки ще надсилатимуть картки «Новою поштою» безкоштовно

Фінтех і Картки
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У ПриватБанк розповіли, скільки ще надсилатимуть картки «Новою поштою» безкоштовно
У ПриватБанк розповіли, скільки ще надсилатимуть картки «Новою поштою» безкоштовно
До кінця року клієнти ПриватБанку зможуть отримати картки з безкоштовною доставкою до відділень та поштоматів Нової пошти.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Клієнти ПриватБанку, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати „фізичну“ картку з доставкою до поштомату чи відділення Нової пошти, а до кінця року така послуга буде безкоштовною», — сказано в повідомленні.
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Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, замовити нову картку чи перевипуск діючої можна за декілька кліків у Приват24, а отримати у відділенні або поштоматі Нової пошти.
Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24.
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Також Мусієнко повідомив, що незабаром ПриватБанк відкриє можливість замовлення доставки карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк оголосив про запуск нової послуги «Досьє ділової репутації», яка дозволить українцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу та звести фінансові ризики до мінімуму;
  • ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24 в межах встановлених НБУ лімітів;
  • ПриватБанк побив власний рекорд прибутковості.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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