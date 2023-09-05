ПриватБанк розкрив, на що українські діти витрачають гроші з банківських карток — Finance.ua
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ПриватБанк розкрив, на що українські діти витрачають гроші з банківських карток

Особисті фінанси
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ПриватБанк розкрив, на що українські діти витрачають гроші з банківських карток
ПриватБанк розкрив, на що українські діти витрачають гроші з банківських карток
Діти, які користуються банківськими картками Юніора ПриватБанку, віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, чим через інтернет.
Про це повідомляє пресслужба банку.
За даними банку, діти зазвичай розраховуються картками:
  • в продуктових магазинах та супермаркетах (53% від загальної кількості оплат),
  • кафе (18%),
  • та оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%).
Через інтернет власники карток Юніора найчастіше оплачують мобільний зв’язок, відправляють перекази з картки на картку та купують різноманітні ігри чи розваги.

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На сьогодні платіжними картками ПриватБанку користуються приблизно 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Вони мають повноцінний «дорослий» мобільний банкінг у Приват24 з можливістю контролю за витратами з боку батьків.
Отримати картку Юніора можна у відділенні ПриватБанку. Дітям від 6 до 14 років для цього ще необхідно прийти з батьками. Підлітки з 14 років можуть відкрити собі банківську картку самостійно.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1,843 млрд шт., а їх сума — 1,335 трлн грн;
  • у II кварталі найбільше операцій із використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4%) на суму 385,2 млрд грн;
  • перекази з картки на картку у II кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,9% за сумою.
Обрати кредитну карту непросто. Зате правильно обрана карта стане незамінним помічником. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких помічників. Для цього створили спеціальний сервіс.

Сервіс для вибору кредитних карт

За матеріалами:
Finance.ua
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