У Польщі скасовують безкоштовний проїзд у поїздах для українських біженців — Finance.ua
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У Польщі скасовують безкоштовний проїзд у поїздах для українських біженців

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У Польщі з 1 липня скасовується безкоштовний проїзд у поїздах для громадян України, які знайшли в цій країні притулок, залишивши рідні будинки через повномасштабне вторгнення рф.
Про це йдеться у повідомленні польського національного перевізника.
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Пільговий період для поїздок для біженців з України був запроваджений у червні та до кінця місяця для подорожей поїздами PKP Intercity тільки з та у 8 міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.
Тепер із п’ятниці, 1 липня, такі поїздки будуть на загальних умовах.
«Безкоштовний проїзд для громадян України у 2-му класі поїздів економ категорій TLK та IC був запроваджений 26 лютого цього року. PKP Intercity був першим залізничним перевізником, який надав таку можливість», — йдеться у заяві.
За цей час і станом на сьогодні послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 мільйони громадян України.

Чому скасовують безкоштовний проїзд у поїздах

Перевізник називає таке скасування безкоштовного проїзду вимушеним кроком, оскільки пасажиропотік у поїздах зараз став рекордним за 20 років.
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«Незважаючи на велику відданість допомозі біженцям з України, PKP Intercity водночас виконувала свої першочергові завдання, тобто щоденне перевезення тисяч поляків».
Цьогорічний травень став рекордним місяцем за всю історію компанії. За п’ять місяців цього року послугами міжміського перевізника скористалися понад 20 мільйонів людей.
Минулої неділі, 19 червня, було перевезено найбільшу кількість пасажирів за більш ніж 20-річну історію PKP Intercity. Триває інтенсивна підготовка до літнього сезону", — інформує компанія-перевізник.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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